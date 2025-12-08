Любопитно:

Евакуираха още четирима души от екипажа на танкера "Кайрос"

Четирима души от екипажа на кораба "Кайрос", който заседна край Ахтопол преди три дни, са евакуирани тази сутрин. Военнослужещи от състава на военноморските ни сили са извършили успешната операция с вертолет "Пантер", съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. В късния следобед в неделя (7 декември) от плавателния съд бяха евакуирани трима души, които са настанени във Варна.

ОЩЕ: Евакуираха трима членове на екипажа на блокирания край бреговете ни танкер "Кайрос"

С летателна техника на останалата част от екипажа бяха предадени храна и вода. Доставен на борда е и дизел генератор.

По решение на корабособственика на борда на кораба ще останат трима души, уточниха от Министерството на транспорта и съобщенията. Днес предстои среща с посланика на Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около ситуацията с танкера.

"По дипломатически път трябва да бъде установено защо танкерът, който в момента е край Ахтопол, е докаран до наши териториални води", каза Румен Николов, ръководител на Главна дирекция "Аварийно-спасителни дейности" към Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА).

Припомняме, че танкерът, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол в края на миналата седмица. До момента няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията. Извършва се постоянно наблюдение от брега, както и от въздуха. Танкерът е празен и не превозва петрол.

Гражданите са призовани да запазят спокойствие. Към момента няма основания за тревога.

Виолета Иванова
