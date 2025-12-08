Защитник на Левски ляга под ножа

Според колегите от „Мач Телеграф“ десният защитник на Левски Алдаир ще трябва да се подложи на операция. От известно време португалецът се оплаква от болки в коляното, а за мачовете срещу Славия и Спартак Варна дори не попадна в групата. Бранителят ще легне под ножа веднага след като старши треньорът Хулио Веласкес разпусне играчите за зимната пауза. Лекарският щаб на Левски е бил категоричен, че през зимата операцията е задължителна.

Алдаир може да играе за Купата, но след това трябва да се оперира

Според докторите на „сините“ Алдаир може да играе срещу Витоша Бистрица в 1/8-финала за Купата на България, но след това ще му се наложи да легне под ножа. Така защитникът ще има достатъчно време да се възстанови до началото на зимната подготовка и ще бъде готов за втория дял от сезона. До момента през кампанията Алдаир е записал 17 мача за Левски във всички турнири, като е бил титуляр в 15 от тях.

Откакто Алдаир е в Левски, цената му е скочила пет пъти

Португалецът пристигна на „Герена“ през лятото на 2024 г. срещу 300 000 евро от испанския Понферадина. Според сайта „Transfermarkt“ от тогава цената му е скочила цели пет пъти, като сега е оценен на 1.5 милиона евро. Левски е лидер в Първа лига с 44 точки, които спечели в 19 мача – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби. Единственият мач до края на годината за „сините“ е 1/8-финалът за Купата на България срещу Витоша Бистрица, който ще се изиграе на 11 декември от 17:30 ч.