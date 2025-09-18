Войната в Украйна:

Как да разберете, че орехите са готови за бране

18 септември 2025, 14:41 часа 0 коментара
Орехите могат да бъдат английски или черни сортове орехи, като последните имат по-дебела черупка и по-интензивен вкус. И двата вида са плодоносни, широколистни дървета, които са сравнително лесни за отглеждане и нямат много сериозни проблеми, особено след като узреят.

Те могат да достигнат височина от 30 м и ширина от 15 м, което прави дървото малко трудно за оформяне в някои ландшафти. За щастие, младите дървета могат да се подготвят чрез резитба. Ореховите дървета могат да се отглеждат с централен лидер или с премахване на лидера, което ще насърчи растежа на страничните издънки и ще ограничи размера на дървото.

Черупката без костилки обгръща влакнеста, кожена обвивка, която се разцепва, когато ядките започнат да узряват през есента, и показва, че прибирането на реколтата от ореховите дървета е близо. След като приключите с брането на орехите, можете да ги ядете веднага, но имайте предвид, че те няма да са съвсем като тези, закупени от магазина за хранителни стоки. Ядките ще бъдат с гумена текстура и затова обикновено се сушат, което също удължава срока им на годност.

Мислите, че ядките ви са готови за прибиране, но не знаете най-добрия начин да ги берете? Продължете да четете, за да разберете как да ги приберете.

Как да събираме орехи

В зависимост от сорта и региона, в който се отглеждат, беритбата на ореховите дървета започва от началото на септември до началото на ноември. По това време ядките са светли на цвят, а мембраната между половинките е покафеняла. За да определите дали орехите ви са готови за беритба, разчупете няколко. Ядките трябва да показват покафеняване на мембраната и разхлабване на обвивката. Вземете пробите от орехите си възможно най-високо от дървото, тъй като тези, които са на тази височина, узряват най-късно. Също така, ако дървото ви е в стрес от влага, беритбата на орехите ще се забави. За да ускорите процеса, не забравяйте да поддържате дървото добре напоявано по време на беритбата.

Започнете събирането на реколтата, когато прецените, че поне 85% от ядките могат лесно да бъдат отстранени от дървото. Ако се бавите твърде дълго, насекоми и птици може да стигнат до ядките, преди да го направите. Освен това, ако се бавите твърде дълго, външните обвивки стават меки и черни, а полученият ядка има горчив, гранясал вкус.

За да започнете да берете орехи, ще ви е необходим прът или прът, комбиниран с кука за по-големи дървета. Разклатете ядките с пръта. Веднага вземете орехите от земята. Ако лежат там твърде дълго, те или ще започнат да мухлясват, или ще се натрупат с мравки, или и двете.

Люспите на орехите съдържат феноли, химични съединения, които не само оцветяват ръцете, но и при някои хора причиняват дразнене на кожата, така че когато боравите с орехи, носете гумени ръкавици

След като сте събрали орехите, обелете ги с джобно ножче. Измийте обелените ядки и след това ги изсушете на един слой върху гладко, равно и засенчено място. Разбърквайте ядките ежедневно, за да ускорите изсъхването им. Ако сушите на открито, покрийте ядките с пластмасова мрежа, за да отблъснете птиците. Времето до пълно изсъхване зависи от температурата, но като цяло ще изсъхнат след три до четири дни. В този момент ядките трябва да са крехки, както и мембраната, разделяща двете половини.

Съхранявайте сушените орехи на хладно и сухо място или, за да удължите срока им на годност, в хладилник или фризер. Те могат да се съхраняват до една година в хладилник и две или повече години във фризер; разбира се, ако можете да ги държите далеч от тях толкова дълго.

 

 

Гергана Шумкова
