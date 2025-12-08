Гръцките фермери пак затварят границата, удариха и Македония

Протестиращите гръцки фермери разширяват обхвата си. За днес те са планирали многочасови блокади на граничните пунктове с България и със Северна Македония, съобщи АНА-МПА.

На българския граничен пункт "Кулата - Промахон" няма да бъдат пропускани товарни автомобили за 8 часа - до 20:00 ч. вечерта. Движението на леки автомобили и автобуси ще бъде безпрепятствено.

ГКПП "Илинден - Ексохи" ще бъде затворен по-дълго - за 9 часа до 21:00 ч. вечерта. Протестиращите земеделци са съобщили, че ще спрат пропускането на товарни автомобили от всякакъв тип, а леките автомобили и туристическите автобуси ще преминават по обходни маршрути, предаде БТА.

Блокада, макар и по-къса, за 4 часа, ще има и на границата със Северна Македония. От 18:00 часа ще бъде блокиран граничният пункт "Евзони". На пункта "Ники" на същата граница движението ще бъде спряно за 2 часа от 11 ч.

Недоволството на българските превозвачи

Български, румънски и полски превозвачи се оказват потърпевши от гръцкия бунт и фирмите им търпят огромни загуби.

Българските организации на превозвачите, които понасят сериозни загуби от блокадите на границата, заявиха, че обмислят да сезират международните институции за нарушеното право на свободно придвижване в Европейския съюз и Шенгенското пространство.

Източник: БГНЕС

"Ние не разбираме защо трябва да бъдем заложници заради някакви вътрешни проблеми на фермерите. Да идат пред техните министерства и да протестират, защо нас блокират", питат шофьорите на "Кулата".

"Да, протестът е право. Но протест, който безконтролно нарушава правото на свободно движение, международния транспорт и ежедневието на хиляди хора, вече не е просто протест - това е произвол. И когато този произвол се повтаря всяка година, усещането е, че някой си позволява много повече, отколкото една европейска държава би трябвало да допуска", коментираха на границата.

Протестите в Гърция

Недоволните фермери са мобилизирани в цяла Гърция, като има най-малко 14 пътни блокади и над 6000 трактора по пътищата на южната ни съседка.

Земеделските производители са подредили техника на кръстовища, ключови точки по националните пътища и границите с България, Северна Македония и Турция.

Протестиращите са категорични, че докато не получат пълното изплащане на субсидиите, които държавата им дължи, ще останат на пътя, дори това да означава да посрещнат празниците по блокадите.