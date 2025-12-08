Сирия отбелязва една година от падането от власт на Башар Асад

Сирийците днес отбелязват първата годишнина от свалянето от власт на диктатора Башар Асад, докато разпокъсаната страна се опитва да се възстанови след дългогодишната война. Официални тържества са планирани на централния площад "Умаяд" в Дамаск, както и в други части на страната, като се очаква да се състоят и военни паради.

Асад избяга в Русия преди година, когато бунтовниците, командвани от новия президент на Сирия Ахмед аш Шараа, превзеха Дамаск и сложиха край на неговото управление след бунт, прераснал във война, продължила 13 години.

Още: Руснаците с блъф, а после бягство: Ал-Шараа разказа за фиаското на Путин да спаси Асад преди 1 година (ВИДЕО)

Шараа отбеляза събитието с молитва призори в джамията "Умаяд" в Дамаск. Сирийският лидер обеща да изгради справедлива и силна Сирия. "От север на юг и от изток на запад, с Божията воля, ще възстановим силна Сирия със структура, подходяща за нейното настояще и минало", каза той, цитиран от сирийската новинарска агенция САНА.

Още: Турската армия нахлу в Сирия, заплаши с военна операция подкрепяните от САЩ кюрдски сили (ВИДЕО)