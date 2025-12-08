Войната в Украйна:

На война с чуждите езици: МОН на практика ликвидира езиковите паралелки и обучение

08 декември 2025, 11:00 часа 181 прочитания 1 коментар
На война с чуждите езици: МОН на практика ликвидира езиковите паралелки и обучение

В "поверителни" указания към училищата, изтекли в интернет и социалните мрежи, Министерство на образованието поставя строги ограничения пред изучаването на чужди езици в българските училища.

Това е ход, за който образователният министър Красимир Вълчев намекна нееднократно. По негово мнение образователната система има нужда от поставяне на акцент върху изучаването на математика и природни науки, а часовете по чужд език следва да бъдат намалени.

Като цяло, според официалните изисквания, с най-голям приоритет е откриването на математически паралелки, такива по природни науки, софтуерни и икономически. Езиковите паралелки са последни, с най-ниско ниво на приоритет.

Мерките обаче предизвикаха недоволство сред много родители с аргумента, че МОН тотално ограничава езиковото обучение у нас и ограбва възможността на децата да се докоснат до такъв прозорец към света, какъвто е езикът.

Ограничаване на чуждоезиковото обучение повсеместно

Инструкциите са към РУО и училищните директори във връзка с държавния план-прием, за който предстои да се определят бъдещите профили за следващата учебна година.

Според документа се забранява неспециализирани училища да обучават ученици в профил "чужди езици". Такава привилегия ще имат на практика единствено елитните езикови гимназии.

Има ограничения и по отношение на класовете с интензивно изучаване на чужд език в 8 клас. Те ще могат да се разкриват само в училища, където има обучение по предмети на чужд език.

Чужд език - само ако имаш високи оценки по БЕЛ и математика

Регулира се също така разширеното изучаване на чужд език - то ще е възможно само в училища, които са показали достатъчно високи резултати на Националното външно оценяване по български език и математика в 10 клас за последните 3 години. Целта е учебните заведения да имат равен или по-висок резултат от средния за страната.

Тоест, само в училища, в които чуждият език не пречи на учениците по БЕЛ и математика, ще има чуждоезиково обучение. Останалите, които нямат достатъчно високи резултати, няма да имат тази привилегия.

Срокът, в който училищните ръководства трябва да заявят пред РУО профилите за 2026/2027 г., е 12 декември.

Бурно недоволство срещу промените

Родители веднага реагираха на готвените промени. Според тях с това решение МОН прави грубо разделение между "елитни" и "неелитни" училища, сегрегира още повече образованието и увеличава неравенството в нивото между отделните училища. "На практика МОН им казва - ако сте елитно училище /с висок резултат на НВО/, имате право да предлагате по-високо ниво на образование, ако сте неелитно, имате право само на по-ниско. Т.е. чуждоезиково обучение ще има само в елитните училища", сочи един от гневните коментари по темата.

Недоволни от промените ги определят като "безумни" и допълват, че на практика МОН официално ликвидират профил "Чужди езици" извън езиковите гимназии, в които се изучават поне 3 предмета на езика.

Други са на мнение, че сега ще има цели градове, в които децата няма да могат да изучават интензивно чужд език. Това включва и туристически региони, в които владеенето на езици е ключово за бизнеса.

"Затриват училищата втори ешелон с чуждоезиково обучение", коментира друг потребител, който изразява съмнение, че в по-малките градове езиковите гимназии имат възможност да предлагат чуждоезиково обучение по предмети, особено за езици, различни от английския. Появиха се и подозрения, че с тези изисквания МОН ще принуди много училища да вкарат проформа преподаване на 3 предмета на чужд език в 9 и 10 клас.

Десислава Любомирова
