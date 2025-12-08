В Арда обмислят да предложат пост на Попето, но той може и да продължи да играе

Бъдещето на трикратния победител в анкетата „Футболист №1 на България“ и халф на Арда Кърджали Ивелин Попов остава неясно. Преди малко повече от месец Попето, както всички наричат офанзивния полузащитник, навърши 38 години и все по-често се говори, че това ще е последният му сезон в професионалния футбол. Самият той също призна наскоро, че му е време да „окачи обувките на пирона“ и да се насочи към ръководен пост в някой клуб.

Ивелин Попов може да стане директор или тийм мениджър

Ръководството на Арда е готово да предложи пост на Попов, ако той реши да се откаже от футбола след края на настоящата кампания. Според колегите от „Тема спорт“. Попето може да стане технически директор или тийм мениджър на родопчани. Самият халф иска да работи като спортен директор, но тази позиция при кърджалийци се заема от Ивайло Петков, който е с основна заслуга за привличането на бившия национал на България при „светлосините“.

Ако Арда се класира за Европа, то Попето обмисля варианта да продължи да играе

Има обаче и вероятност Ивелин Попов да отложи „пенсионирането“ си. Попето може да остане във футбола още една година, но само при едно условие. То е – Арда да се класира за евротурнирите през следващия сезон. На този етап кърджалийци имат два варианта да го сторят – през турнира за Купата на България, както и през първенството. Първият вариант изглежда доста по-вероятен, тъй като в момента родопчани заемат 10-то място в Първа лига с 24 точки – на 9 от четвъртия Черно море.

