Как да отглеждате джинджифил на закрито за целогодишна реколта

Древните китайски и аюрведически текстове са възхвалявали джинджифила много преди той да се превърне в основен продукт в кухнята. Те са го наричали „универсално лекарство“ заради способността му да успокоява болки в гърлото и да успокоява стомаха. Днес обаче той се третира предимно като подправка, която купувате, а не като нещо, което можете да отглеждате – и точно това повечето хора пропускат. Въпреки че вирее в тропическите гори, джинджифилът е идеален за отглеждане на закрито и в малки пространства.

Безброй джинджифилови растения само от един корен - вижте как да го размножите

Всичко, от което се нуждаете, е здраво коренище от реномиран разсадник, тъй като повечето джинджифил, купен от магазина, са напръскани с инхибитори на растежа, за да издържи по-дълго на рафта. Макар че това е чудесно за супермаркетите, е ужасно за градинарите. Въпреки че се смята, че накисването им в топла вода за около два часа може да помогне за премахването на тези инхибитори, най-добре е да изберете органичен джинджифил, за да сте сигурни, че ще покълне.

Как да засадите джинджифил купен от магазин за хранителни стоки

Нарежете корена от джинджифил на парчета с дължина 3,8 см, всяко с поне две пъпки или „очи“. Оставете тези парчета да престоят няколко дни, за да могат да заздравеят, преди да ги засадите. След като коренищата образуват мазоли, вземете тава или плитка саксия, за да ги засадите.

След това подгответе почвата си за успешно засаждане . В идеалния случай изберете добре дренирана почва. Заровете джинджифила на около 5 см под повърхността, с пъпките нагоре, за да могат издънките да растат свободно. След това съхранявайте съда на уютно място. Почвата трябва да остане по-топла от 13 градуса по Целзий, за да расте добре джинджифилът. Продължете да поливате леко, за да поддържате почвата влажна, и след около осем седмици, понякога по-дълго, тези зелени издънки ще се появят.

Съвети за поддържане на растежа на джинджифила на закрито

Когато най-накрая видите кълнове да поникват от почвата, това е вашият знак да преместите джинджифиловото си растение в постоянната му саксия. По време на засаждането му, смесете с тор с бавно освобождаване, но избягвайте да добавяте твърде много наведнъж; само толкова, колкото да го поддържате подхранено и щастливо с течение на времето. Джинджифилът расте бавно, но стабилно и този вид тор поддържа корените му енергични, без да ги претоварва.

Какви особености има при отглеждане на джинджифил

Не забравяйте да избягвате често срещаните грешки, които всеки прави, когато отглежда джинджифил , като например прекомерно поливане. Джинджифилът обича влагата, но мрази преовлажняването. Така че, балансът е всичко.

Поддържайте почвата леко влажна и не я позволявайте да пресъхне напълно. Можете да проверите това, като я докоснете. Ако почвата е суха на около 2,5 см дълбочина, е време за поливане. И не забравяйте, че джинджифилът вирее в леко кисела почва, така че pH между 5,5 и 6,5 го поддържа перфектно заземен. Поставете саксията на място, което получава ярка, индиректна светлина. В случай че решите да преместите саксията си навън през топлите месеци, изберете място с известна сянка, за да не се прегори.

Когато растението ви узрее и зелените стъбла започнат да пожълтяват, това е начинът, по който природата ви казва, че е готово. Съберете реколтата внимателно, като изкопаете коренището и го измиете добре. Оставете го да изсъхне напълно, преди да го съхранявате на хладно и сухо място. Или, ако обичате удобството, го сложете във фризера. По този начин можете да добавите малко пикантен вкус, когато вашият чай или пържено ястие се нуждаят от душевен щрих.