15 октомври 2025, 11:41 часа 0 коментара
Как да засилим имунитета през есента? 6 храни дар от природата

Съдържание:

През есента, когато времето става променливо, е особено важно да подкрепите защитните сили на организма си. Много натурални храни съдържат вещества, които могат по естествен път да укрепят имунитета и да защитят тялото през студения сезон.

Това са 6 дара на природата, които могат да ви помогнат да засилите имунитета си тази есен.

1. Шипка

Шипката е един от най-мощните естествени източници на витамин С, който укрепва имунната система, помага на организма да се бори с вируси и умора. Най-добре е нарът да се готви в топла, а не гореща вода, за да се запази максималното количество хранителни вещества. Можете също така да правите сиропи и сладка от тях или да добавяте сушени плодове към мюсли - чудесен начин да се предпазите през студения сезон.

2. Джинджифил

Джинджифилът не само затопля, но и стимулира кръвообращението, помагайки на тялото да се справи по-бързо с възпалителните процеси. Препоръчва се консумация при първите признаци на настинка или хипотермия. Класическата комбинация е чай с лимон и мед, но джинджифилът е и прекрасно допълнение към супи, сосове и сладкиши. За да запазите полезните му свойства, можете да настържете пресния корен и да го замразите на малки порции.

3. Куркума

Тази златна подправка от източен произход укрепва имунитета благодарение на куркумина, вещество със силни антиоксидантни свойства. За да подобрите усвояването на куркумина, комбинирайте куркума с черен пипер. Можете също така да добавите към супи популярното златно мляко – напитка, приготвена от растително мляко, мед и щипка подправки, идеална за студените есенни вечери.

4. Ехинацея

Ехинацеята е една от най-известните билки за укрепване на имунитета. Използва се под формата на чайове, екстракти и добавки. Тя помага на организма активно да произвежда имунни клетки и да се възстанови по-бързо от вирусни инфекции през есента и зимата.

5. Кос

Черните плодове са богати на антоцианини и флавоноиди, които имат значителни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Сиропът или чаят от киселец помага за укрепване на имунитета и по-бързо възстановяване от настинки, но също така и за профилактика.

6. Женшен

Женшенът е известен като адаптоген - растение, което помага на организма да се справи със стреса и умората. Активните му съставки подпомагат имунната система, повишавайки издръжливостта и устойчивостта на организма. През есента, когато стресът и липсата на слънчева светлина могат да намалят жизнения тонус, женшенът помага за поддържане на енергията и вътрешния баланс.

 

 

 

 

 

 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
