"Хърватите ни прекъснаха петрола": Енергийният министър на Сърбия е готова да хвърли оставка

„Американците ни дадоха краен срок до февруари да променим структурата на собственост, но ни пречат да използваме хърватската компания за транспортиране на суров нефт Janaf", каза сръбският президент Александър Вучич, който разкри, че е разговарял с американски представители, които са го предупредили за заплахата за сръбските финансови институции, предаде хърватската медия "Индекс". Той подчерта, че Сърбия постоянно поема рискове заради отношенията си с Русия.

„Нашите банки също поемат рискове. Говорих с американски служители и те ме предупредиха за опасността за нашите финансови институции. Помолих ги за още 7 до 8 дни. Мисля, че успях да ги получа", посочи още Вучич.

Ще си ходи ли сръбският енергиен министър?

Междувременно по време на вчерашното правителствено заседание министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви, че е готова да подаде оставка, като подчерта, че ситуацията е изключително сериозна.

„Нещата са много ясни, НИС е под санкции. Няколко пъти получавахме удължени лицензи за работа, но от 9 октомври санкциите влязоха в сила и получихме много ясно послание от САЩ, че трябва да има трайна смяна на собствеността, тоест излизане на руски акционери от компанията НИС“, обясни тя.

„Нашите резерви са запазени и гражданите не са усетили никакви промени досега. Не е възможно да се ръководи нещо подобно, готова съм да подам оставка, защото не виждам как можем да преодолеем тази ситуация", каза Джедович Ханданович, добавяйки, че Сърбия не е получила „нито една капка петрол" от Адриатическия тръбопровод (Janaf) от 37 дни.