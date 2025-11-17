Чешката дилема: програмата за боеприпаси към Украйна виси във въздуха с новата крайнодясна коалиция

С новото коалиционно правителство на Чехия, което се очаква да встъпи в длъжност през следващите седмици, въпросът за знаковата инициатива на страната за доставка на боеприпаси за Украйна остава без отговор. Популистът милиардер Андрей Бабиш, чиято партия ANO свали проукраинското правителство на Петр Фиала на парламентарните избори през октомври, разкритикува проекта като прекалено скъп и непрозрачен. Нито Прага, нито нейните партньори обаче са представили конкретен план за запазване на схемата в настоящата ѝ форма, в случай че новият кабинет я изостави.

Чешките власти заявяват, че предложението на Бабиш НАТО да поеме инициативата е неосъществимо, а прехвърляне на друга страна също би било трудна задача.

Какво постигна чешката инициатива досега?

Чешката инициатива за боеприпаси, приветствана от нейните поддръжници като най-голямото постижение на Прага на международната сцена, стартира в началото на 2024 г. на фона на сериозния недостиг на снаряди в Украйна. Чехия заяви, че е доставила 1,5 милиона снаряда, включително така необходимите 155-милиметрови и 122-милиметрови, в рамките на проекта миналата година.

Допълнително са били изпратени още 1,3 милиона броя боеприпаси до октомври тази година, което означава общ брой около 2,8 млн. в цялата рамка на кампанията.

Става въпрос за снаряди, купени от държави извън ЕС и финансирани от западните партньори на Киев. Чехия използва своите обширни контакти на световния пазар на оръжие, за да ръководи инициативата, събирайки приблизително 4,5 милиарда долара от 15 страни донори.

Андрей Бабиш дава смесени сигнали

След поражението на чешката управляваща коалиция на парламентарните избори през октомври, европейските партньори на Прага започнаха да се тревожат, че победилата опозиция може да отмени инициативата. Бившият премиер Бабиш, който ще е "новият стар" министър-председател, подписа на 3 ноември коалиционно споразумение с крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и с дясната формация „Автомобилисти за себе си“ (Motoristé sobě). Коалицията ще разполага със 108 от 200 места в долната камара на парламента. Партията на Бабиш ANO има 80 мандата, SPD – 15, а т.нар. „Мотористи“ – 13.

Андрей Бабиш дава смесени сигнали по отношение на бъдещето на проекта. Макар че първоначално обеща да го отмени напълно, ако бъде избран, по-късно популистката му партия смекчи реториката си, призовавайки вместо това за преразглеждане или за приемане на инициативата под егидата на НАТО. Само че чешкото министерство на отбраната, което сега трябва да предаде щафетата, вече отхвърли тази възможност, като заяви, че Алиансът "не купува и не може да купува материали за Украйна" и че закупуването и даряването на оръжия "винаги се извършва от отделни членове".

Търси се държава, която да поеме проекта?

Медии и наблюдатели също спекулират с възможността инициативата да бъде прехвърлена на друга държава членка. Чешкото информационно издание Seznam Zpravy съобщи, че според негови източници Естония се обсъжда като възможен кандидат.

Въпреки това Талин отхвърли такава възможност пред украинското издание Kyiv Independent. Естонското външно министерство посочи, че „няма такива дискусии“, а министерството на отбраната на страната добави, че Естония няма планове да поеме водеща роля в инициативата.

„Не коментирам съдържанието на дипломатическите преговори“, заяви пред Kyiv Independent говорителят на чешкото външно министерство. „Изключваме възможността чешкият посланик в Естония да е провеждал такива преговори".

Томаш Копечни - чешки служител, който е един от архитектите на инициативата - потвърди, че се водят преговори с партньорите за бъдещето на проекта, но отрече да се обсъжда прехвърлянето му в друга страна. Дискусиите с чуждестранни партньори са започнали още в началото на 2025 г., когато партията на Бабиш ANO започна открито да обсъжда отмяната на схемата. „Ние обяснихме колко вероятен е такъв сценарий, какво би означавал той за операцията и обсъдихме как да поддържаме механизма за доставки“, ако чешкото правителство вече не проявява интерес, заяви официалният представител, без да дава подробности.

Това означава, че бъдещето на инициативата остава обгърнато в несигурност - подобно на цялата политика на новото чешко правителство по отношение на Украйна.

Киев очаква следващия ход на Прага

Докато готвещото се за предаване на властта чешко правителство направи своята твърдо прозападна и проукраинска политика един от основните си стълбове, Бабиш се държи по друг начин. Политиката на правителствената програма на ANO и нейните коалиционни партньори едва докосва темата за войната и не споменава продължаващата чешка подкрепа.

Бабиш заяви, че кабинетът му вече няма да отпуска средства за отбрана на Украйна от държавния бюджет, като отбеляза, че Киев трябва да получава подкрепа чрез ЕС. Неговата реторика е в унисон с тази на Унгария, управлявана от Виктор Орбан.

В опит да преценят посоката, в която ще се движи новото чешко правителство, украинските официални лица заемат предпазлива позиция – благодариха на Прага за подкрепата в миналото и очакват следващите стъпки.

Когато лидерът на SPD Томио Окамура, новият председател на чешкия парламент, премахна украинското знаме от сградата на законодателния орган, неговият украински колега Руслан Стефанчук реагира, като издигна чешкото знаме във Върховната рада.

От украинска страна се говори малко за бъдещето на чешката инициатива.

Както Украйна, така и нейните европейски партньори увеличиха производството на артилерийски боеприпаси през последните години, като приоритетите на Киев в момента са насочени към осигуряване на допълнителна противовъздушна отбрана предвид руските въздушни атаки. Според депутата Олександър Мережко, който оглавява комисията по външни работи на украинския парламент, отмяна на чешката инициатива за снаряди в момента не би била критична загуба за Киев.

