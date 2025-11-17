Бивш държавен секретар при Тръмп става консултант на украинската компания зад ракетите "Фламинго" (ВИДЕО)

Бившият държавен секретар на САЩ Майк Помпео се присъедини към консултативния съвет на украинската отбранителна компания Fire Point, която произвежда ракетите "Фламинго". За оръжията се твърди, че имат обсег от 3000 км, максимална скорост 900 км/ч и полезен товар над един тон. Те вече бяха използвани за удари дълбоко на руска територия, като последно украинската армия се похвали, че ги е изстреляла при удари в окупираната част на Запорожка област и на анексирания от руснаците полуостров Крим.

На 12 ноември компанията създаде консултативен съвет и назначи Помпео за член, гласи информация на Associated Press. Още трима членове ще се присъединят към Съвета на директорите.

Кой е Майк Помпео?

Майк Помпео е политик, адвокат, дипломат и бивш офицер от армията на САЩ, който е служил в първата администрация на Доналд Тръмп като директор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) от 2017 до 2018 г. и като 70-и държавен секретар на САЩ от 2018 до 2021 г.

Той е бил член и на Камарата на представителите на САЩ от Републиканската партия в периода от 2011 до 2017 г.

Противоречията около Fire Point

Главният технически директор на Fire Point Ирина Терех съобщи, че Fire Point е възложила на голяма международна компания да проведе независим одит на ценообразуването и производството.

Критиците обаче посочват неясния произход на фирмата и монопола ѝ върху договорите с Министерството на отбраната, както и предполагаемите връзки с Тимур Миндич - бившия бизнес партньор на президента Володимир Зеленски, който бе замесен в големия корупционен скандал с влияние върху ключови държавни институции, включително "Енергоатом": Отвъд Океана: ЕС може да удари Украйна заради корупционния скандал.

Associated Press съобщава също, че Fire Point планира да разшири производството си на крилати ракети, като има идея да удвои настоящия си капацитет. Строи и завод за производство на ракетно гориво в Дания.

Приходите на компанията за тази година са около 1 милиард долара.

Производството на ракети "Фламинго"

Според ръководители на компанията Fire Point е тествала успешно ракетата „Фламинго” на бойното поле поне четири пъти. В края на август ракетата беше използвана за нанасяне на удар по база на ФСБ в Армянск на окупирания Крим. Миналата седмица ракетата бе използвана за нанасяне на удар по цели в руския град Орел, където Орловската ТЕЦ е постоянен обект на украински атаки: Четвърти път за половин месец: Украински удар по Орловската ТЕЦ в Русия (ВИДЕО).

На 13 ноември Генералният щаб на украинската армия се похвали, че са използвани ракети "Фламинго", когато станаха удари при Бердянск в окупираната част на Запорожка област и на полуостров Крим.

Компанията не разкрива информация за настоящия си производствен капацитет, позовавайки се на съображения за сигурност, но заяви, че производството протича според плана.

Тестването и фината настройка са продължителен процес, казва ръководителят на дизайнерския отдел на компанията. „В момента провеждаме тренировъчни изстрелвания, тъй като нашите ракети са произведени едва преди шест месеца. В момента провеждаме тренировъчни учения, но по цели в Русия и Крим“, повтори той. Също така добави, че работниците са симулирали изстрелването на ракета, този път боядисана в черно, която ще бъде използвана в бъдеща мисия.

На 28 октомври президентът Володимир Зеленски обяви, че украинската ракета „Фламинго“ е била успешно използвана в бойни действия. Френското издание Le Figaro съобщи в началото на ноември, че тя е била използвана поне девет пъти в реални операции.

В същото време експертът Павел Нарожни отбелязва, цитиран от УНИАН, че заявеният обсег на ракетата от 3000 км е доста реалистичен, но тя има други технологични проблеми. Той обяснява, че за да бъде по-малко забележима на радара, "Фламинго" трябва да лети на височина до 50 метра, само че навигационната система не позволява това.