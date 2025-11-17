Пред Украйна се открива шанс за Покровск, в Купянск украинците подобряват нещата (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руснаците продължават да хвърлят значителни сили за постигане на целта си най-после да превземат агломерацията Покровск – Мирноград, като в последните дни използват и благоприятни за тях климатични условия (мъгла и дъжд), за да подпомагат офанзивните им действия. Това отбелязват украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, както и Институтът за изучаване на войната (ISW) в своя дневен обзор. По-интересното – Машовец е категоричен, че предвид развитието на нещата на северния фланг на Покровск за украинците се отваря шанс да ударят руското настъпление в самия град, като бъде осъществена маневра за излизане във фланг на руската армия от сектора при Добропиля на юг, западно от Покровск, през района на Гришино и индустриалната зона на Покровск.

Още: Путин иска да сломи духа на Украйна с удари по два типа обекти. Самопровъзгласили се "нацисти" в армията му екзекутират украинци (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukrainian drone operators from the 1st Azov National Guard Corps strike Russian personnel, vehicles and equipment on the Dobropillia axis. pic.twitter.com/7UeAomErYg — WarTranslated (@wartranslated) November 16, 2025

Машовец отчита, че руснаците въвеждат в боевете подкрепления, включително с бронирана техника. От север, 51-ва общовойскова руска армия "работи много упорито" да овладее участъка на пътя Т-0504 между Новоикономично и Мирноград, както и пътят между Гродовка и Мирноград от изток. Село Родинско, основната точка, от която ще се осъществи пълен контрол за обкръжение на Покровск, пак е сива зона – пак руснаците се мъчат да влязат и да се укрепят там, след като предишните им щурмови групи в рамките на селото бяха прочистени, добавя Машовец в анализа си. Според него, 51-ва армия контраатакува и в сектора северно от Покровск, към Добропиля, по линиите Никаноровка – Ивановка и Маяк – Ново Шахово, за да спрат продължаващото украинско настъпление, което заплашва флангово руските части, мъчещи се да овладеят Родинско. Има няколко малки руски щурмови групи в Ивановка и Ново Шахово, ще се опитат да оцелеят там следващите няколко дни, добавя о.з. полковникът. А за Мирноград твърди, че има руска позиция северно от града, че руска щурмова група е стигнала и село Ровно, но е била унищожена – редица руски Z-блогъри обявиха селото за руско владение. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, чете действията на 51-ва армия така: Проникнахме в полетата северно от Покровск, заплашвайки да обкръжим всички украински части в агломерацията Покровск – Мирноград. "Врагът се опитва да пробие нашата отбрана с контраатаки от север и да забави падането на Покровск и Мирноград", казват обаче колегите на "Рибар" от "Два майора".

Машовец отчита и, че няма значително влошаване за украинците в Покровск – Втора общовойскова руска армия не успява още да пробие и овладее село Гришино, западно от Покровск, не успява и южно от града да елиминира украинските позиции по линията Удачно – Котлино. Целта на тези руски атаки е разширяване на фронта и овладяване на още две точки, които са важни за пълното обкръжение на Покровск и да се предотврати възможността украинските части в Мирноград да се изтеглят безопасно – реална перспектива според Константин Машовец. Такова изтегляне моментално ще промени ситуацията за Покровск, защото тези части ще атакуват фланга от запад и това коренно ще промени ситуацията за Родинско и Червени Лиман, обяснява военният експерт, който счита, че руското командване иска да блокира украинците на сегашните им позиции и да не им позволи да осъществят важна маневра за бъдещето на боевете в агломерацията. Машовец счита, че руснаците са нервни именно от перспективата на северния фланг на Покровск да стане натрупване на украински сили, които да овладеят Родинско и да притиснат във фланг руските части на запад от Покровск и в индустриалната зона на града, като дори казва, че ако зависеше от него, щеше да е изтеглил украинската армия от Мирноград, за да я обедини с украинските части в сектора при Добропиля и да атакува западния фланг на Покровск. (КАРТА) ISW прави същото заключение – че руснаците засилват опитите си да овладеят северния фланг на Покровск и да завършат обкръжението на града:

3rd Battalion of the 25th Airborne Bigade drops explosives on a group of Russian soldiers at a farm north of Pokrovsk, Donetsk Oblast@GeoConfirmed @UAControlMap



48.328874, 37.160375 pic.twitter.com/Z9RkIqO0fU — Bielitz (@Bielitzling) November 16, 2025

"От една страна, руските части очевидно са успели да осъществят масирано проникване в Покровск от юг и запад. От друга страна, малките вражески пехотни групи, проникнали в северната част на града, в повечето случаи са принудени да водят бойни действия практически в обкръжение, блокирани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В същото време редица позиции на ВСУ южно от железопътната линия са в абсолютно същото положение, въпреки че това ни позволява да блокираме руското настъпление на основните сили на Втора армия в централната част на града. Покровск се превърна в арена на ожесточени градски боеве, без ясен фронт", обобщава Машовец моментната ситуация в Покровск. В свой репортаж CNN цитира източник от 129-та украинска бригада, който е категоричен, че в Покровск руската армия още действа с малки щурмови групи, 5-7 души, дори и по трима, за да избегнат засичане с дронове. Руската тактика – от три групи, поне една да премине по-напред, ясно е, че другите две ще бъдат унищожени, обобщава украински оператор на военни дронове:

Combat footage from Pokrovsk from Ukrainian soldiers' perspective. pic.twitter.com/CiSetb0auJ — WarTranslated (@wartranslated) November 16, 2025

Малко по-на североизток, руснаците натрупват ресурси в село Русин Яр – това е отправна точка и към Константиновка, не само към Покровск и Мирноград. И там боевете са много жестоки, 93-та механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна води защитата (ВИДЕО, 18+). Мъглата обаче затруднява и логистиката на руснаците:

Ukrainian drone operators from the 28th Mechanized Brigade's unmanned battalion repel Russian motorcycle assaults on Kostiantynivka, engaging targets even in fog despite reduced visibility. pic.twitter.com/7sAOMGN9wV — WarTranslated (@wartranslated) November 16, 2025

(КАРТА) Друг труден за украинците участък на фронта – Олександриевското направление, в района на Новопавловка, както и малко по-на юг, където руснаците напредват с идеята да излязат от североизток на северозапад при Гуляйполе, Запорожка област. ISW изчислява, че вече има руски позиции на 8 километра от Гуляйполе от тази посока. Основната руска цел – отрязване на път Т-0401 Покровск – Гуляйполе. Говорителят на украинското командване "Юг" полковник Владислав Волошин призна, че опасността това да се случи е реална. Добрата новина за украинците – спряна е руска атака с бронирана техника за превземане на Новопавловка, убити са 15 руски войници и са ранени два, според данни на 59-та украинска бригада:

Ukrainian forces stopped a Russian breakthrough attempt with a landing force in Novopavlivka, Dnipropetrovsk region, eliminating 15 occupiers and capturing two, the 59th Yakov Handziuk Brigade reports. Russians previously attempted to capture the village through rapid assault. pic.twitter.com/W7afxl8OAj — WarTranslated (@wartranslated) November 16, 2025

(КАРТА) Добри новини за украинците от Купянск. Украинският генщаб обяви, че там руските части в северната част на града са отрязани от своите основни сили като логистика. Оказа се и, че по украински данни руското командване е заповядало на руските войници в града да издигат руското знаме, като част от информационно-пропагандна кампания на Кремъл за напредък. Обаче това помага на украинските оператори на дронове да откриват руските щурмови групи и да ги елиминират, става ясно от информацията на украинския генщаб. Дори руското военно министерство съобщи на 16 ноември за украински контраатаки южно от Купянск, при село Осиново, както и северно от Купянск, при село Западно – отбити, според руската версия. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" признава за непрекъснати украински контраатаки в Купянск от 2 седмици, но версията на канала е, че това били операции да бъдат освободени украински части, обкръжени от руснаците в града. Началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов обяви на 30 август, че 50% от Купянск е под руски контрол и нещата вървят към пълно овладяване на града от руската армия, но предвид случващото се сега е явно, че това е било силно преувеличено, коментира ISW:

"Два майора" отчита и украински напредък от по няколкостотин метра на ден в пограничния район на Суми и Курска област.

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна остава много висока, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб. На 16 ноември са станали 216 бойни сблъсъка, с 40 повече спрямо 15 ноември. Руснаците са хвърлили 164 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 42 повече на дневна база. От всички бомби 11 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4122 изстреляни снаряда, като това е с около 130 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4082 FPV дрона, което е с близо 2100 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

75 руски пехотни атаки са били отблъснати от украинската армия в Покровското направление. Още 21 са спрени в съседното от юг Олександриевско направление, а цели 32 руски щурма са извършени от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. 23 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 14 – в направлението към Гуляйполе, Запорожка област. Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", предупреждава, че в Лиманското направление руснаците много бавно, но напредват, вече всъщност се водят боеве за Лиман и руската стратегия там е пак до болка позната – обкръжение на града, с пробив по фланговете през Ямпол и Дробишево (КАРТА).

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 128 далекобойни дрона и 2 балистични ракети "Искандер-М" по цели в Украйна. Свалени са 91 дрона, казват украинските ВВС в сводката си - Още: Рояци дронове: Голям руски завод и украинско пристанище на Дунав горят. В Донецк няма ток (ВИДЕО)

Anti-drone nets are being installed across the streets of Kherson to protect against ongoing Russian UAV attacks. pic.twitter.com/LbMKVC6EbW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2025

Никакъв напредък към мир: Кремъл иска пълна капитулация на Украйна

Иначе нищо ново в руските амбиции за Украйна – кумецът на Путин, Виктор Медведчук, говори пред ТАСС и заяви, че вярва, че Украйна няма да оцелее като суверенна държава – стратегическа цел било Украйна да се слее и обедини с Русия, защото иначе Украйна ще е западен плацдарм и заплаха за Руската федерация. Казаното от Медведчук сочи, че той не се вижда като бъдещ лидер на Украйна, а по-скоро като губернатор на поредна руска провинция и тази провинция трябва да е цяла Украйна, не само четирите области Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска, които Русия вписа в конституцията си като свои, коментира в дневния си анализ ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.