Български олимпиец, изпитал разочарование в Милано/Кортина: Спортът боли, но ме научи да приемам загубите

Българският олимпиец Радослав Янков не скри разочарованието си от резултата, който постигна на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Опитният ни сноубордист не криеше, че се надява да спечели олимпийски медал, какъвто липсва в неговата колекция. Той обаче не успя да премине 1/8-финалната фаза, след като и в квалификациите не успя да си осигури достатъчно добра позиция, чрез която да има предимството да избира трасе.

Радослав Янков приема с болка неуспеха си на Зимните олимпийски игри

Янков използва профила си във Фейсбук, за да сподели емоциите след Зимните олимпийски игри. Той вече се прибра на родна земя, като призна, че го боли от разочароващия резултат, но и отбеляза, че именно от тези моменти научава най-ценните уроци в живота. Радо Янков отново отбеляза, че се чувства истински горд с Тервел Замфиров, който успя да спечели исторически бронз за България в олимпийския сноуборд.

Ето какво написа Радослав Янков:

"Спортът боли.

Не говоря за физическата болка.

Дадох всичко от себе си, но не беше достатъчно.

Понякога успяваш, а друг път получаваш само уроци – уроци, които са по-ценни от много победи.

И може би точно това е най-важното, на което ме научи спортът – да приемам загубите и неуспехите.

Всички сме достойни, но само трима достигат дотам, където мечтаем. Един от тях беше нашият Тервел, който ме накара да се почувствам истински горд българин.

Българите можем.

Благодаря, че бях там.

Благодаря за всяка емоция.

Благодаря и на всички, които ми подават ръка, когато падна.

Пътят продължава."

