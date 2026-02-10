Най-добри многогодишни растения, които трябва да засадите през февруари

Голямо разнообразие от многогодишни растения се справят по-добре с излагане на ниски температури преди сезона си на растеж, феномен, известен в градинарския свят като студена стратификация. По същество тези растения се нуждаят от значителна температурна промяна, за да прекъснат покоя и да предизвикат покълване. Това може да се постигне чрез зимна сеитба на семена във външен контейнер и по-късно разсаждане или, в някои случаи, чрез засаждане на семена директно в градината.

Напълнете градината си с опрашители, като засадите тези билки до розмарина си

Тези цветя са универсални и надеждни, идеални за създаване на лесна за поддръжка градина с многогодишни растения или за привличане на опрашители към двора ви през цялата година.

Лилава ехинацея

Още: Бързорастящи стайни растения, които ще изпълнят дома ви с цвят възможно най-скоро

Подобно на ехинацеята черноока, лилавата ехинацея (Echinacea purpurea) е друго местно многогодишно растение, което се гордее с прекрасни, силно наситени цветове. Есенните месеци технически са най-доброто време от годината за засаждане на лилава ехинацея директно в градината ви, но февруари може да е подходящ и в по-топли райони или, ако желаете, опитайте зимна сеитба в контейнер. Изберете слънчево място, уверете се, че почвата се отцежда добре и оставете известно разстояние между всяко растение лилава ехинацея за адекватен въздушен поток.

Този тор в градинските ви лехи ще дадете тласък на растежа на пролетните луковици

Бял равнец

Високорастяща билка, традиционно събирана заради лечебните си свойства, бял равнец (Achillea spp.) предлага повече от просто функция. Неговите изящни цветове, които се предлагат в цветове като жълто, лилаво и бяло, са гледка, която си струва да се види. За засаждане през февруари, ако почвата е обработваема, разпръснете няколко семена от бял равнец на слънчево място в градината си с добре дренирана почва. . С настъпването на пролетта и лятото ще можете да го видите как оживява с нежни цветове.

Лавандула

Още: Как да се грижим за късметлийското растение, за да донесе пари в дома ни

Лавандулата (Lavandula spp.) е любимец на градинарите с основание. Това ароматно многогодишно растение получава името си от характерните си цветове, които се пълнят с електрически лилав цвят. Пролетното засаждане е идеално, но в по-топлите райони без риск от замръзване може да се използва и засаждане в края на зимата. Не забравяйте да изберете слънчево място, да използвате добре дренирана почва и да полеете обилно растенията си след сеитба.

Многогодишен сладък грах

Засяването на семената му в края на зимата или началото на пролетта може да му помогне да достигне пълната си височина до края на вегетационния период на следващата есен. Засадете ги директно в градината си сега, за да насърчите силния растеж на корените и в крайна сметка разрастващия се цъфтеж. Пълното слънце и добрият дренаж са ключови за щастливия сладък грах, така че бъдете внимателни къде го отглеждате.

Горски градински чай

Още: Отглеждане на зеленчуци в малки пространства - съвети на старите градинари

Надявате се да привлечете повече опрашители в градината си? Не търсете повече от горския градински чай (Salvia nemorosa), високо цъфтящо многогодишно растение, което надеждно привлича пчели, пеперуди и колибри. Дълготрайните лилави цветове на това растение могат да се възползват от ранно започване. Градинарите в зони от 4 до 8 ще имат добър късмет да започнат да отглеждат горски градински чай през февруари, ако са приблизително на осем до десет седмици от последната очаквана слана в региона.