Засаждане на средиземноморски билки: От какво се нуждаят лавандулата, градинският чай, розмаринът и дафиновите листа?

Ароматът на лавандула, градински чай и розмарин е синоним на Средиземноморието за мнозина, но тези растения все по-често се засаждат в континентални градини. Въпреки че изглеждат издръжливи и непретенциозни, средиземноморските растения имат свои собствени изисквания и неподходящото време за засаждането им често е причината те да не виреят или да загинат след първата зима.

За разлика от зеленчуците и повечето цъфтящи растения, средиземноморските видове не обичат студена и влажна почва. Естествената им среда се характеризира с мека зима, изобилие от слънце и добре дренирана почва, поради което времето за засаждане е от решаващо значение за растежа и развитието им.

Пролетта е най-безопасният избор

В повечето континентални региони пролетното засаждане е единственият безопасен вариант и се препоръчва от април до май , когато опасността от замръзване е отминала и почвата се е затоплила достатъчно. Това дава на растенията пълен вегетационен период, за да развият корени и да се адаптират преди зимата.

В крайбрежните райони засаждането може да започне още през март, особено ако пролетта е топла и суха.

Есенното засаждане има своите предимства, но се препоръчва само в райони с мека зима. Топлата почва и повече влага позволяват по-бързо вкореняване, но в континенталните градини младите растения често страдат от слана и зимна влага.

Разлики между растенията

Лавандулата и розмаринът са най-чувствителни към влага и ниски температури, така че е най-добре да се засаждат на закрито само през пролетта.

Градинският чай е малко по-устойчив, но все пак изисква пропусклива почва и слънчево място.

Лавърът, който иначе е дълготраен и силен, е чувствителен, когато е млад, и в континенталните райони трябва да се засажда през пролетта и да се пази през първите няколко години.

Как правилно да засадите средиземноморски билки в градината?

Успешното засаждане на средиземноморски билки започва с избора на място. Лавандулата, градинският чай, розмаринът и дафиновият лист изискват много слънце , поне 6 до 8 часа на ден, и място, където водата не се задържа. В идеалния случай мястото трябва да е леко повдигнато или поне естествено пропускливо, тъй като тези растения понасят излишната влага много по-зле, отколкото случайната суша.

Преди засаждане е необходимо да се подготви почвата. Ако почвата е тежка и глинеста, добавете едър пясък, фин чакъл или камъчета, за да осигурите добър дренаж. Може да се добави малко количество зрял компост, но без преувеличение , тъй като средиземноморските растения не обичат хранителни, „тежки“ почви. Пресен оборски тор трябва да се избягва.

Що се отнася до дупката за засаждане , тя се изкопава със същата дълбочина като кореновата топка, но поне два пъти по-широка. Това позволява на корените да се разпространяват по-лесно в околната почва. Важно е растението да се засади на същата дълбочина, на която е расло в контейнера, като кореновата шийка остане на или малко над нивото на земята. Засаждането твърде дълбоко е често срещана грешка, защото увеличава риска от гниене.

Преди засаждане се препоръчва леко разхлабване на корените, ако растението е било дълго време в саксия. След като растението се постави в дупката, почвата леко се притиска с ръце, без да се тъпче, за да се отстранят въздушните джобове. Веднага след засаждането растението трябва да се полее обилно веднъж, за да се уталожи почвата около корените.