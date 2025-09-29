Как да отглеждате кориандър от резници

Най-добрият трик за получаване на повече растения безплатно е размножаването. Има няколко метода за размножаване на растения и отглеждането на кориандър от резници със сигурност си заслужава да се опита. Необходими са само няколко прости стъпки.

Засаждане на кориандър в градината и в саксии: Ето какви са тънкостите

Отглеждането на кориандър е лесен процес, тъй като тази бързорастяща билка е изключително лесна за поддръжка, след като се установи. Отглеждането на кориандър от резници може да бъде малко по-сложно, но може да ви възнагради с чисто ново растение, от което да приберете реколтата, което ще ви позволи да извлечете повече от оригиналното си растение.

Тук ще ви разкажем за трите стъпки за успешно отглеждане на кориандър от резници.

3 лесни стъпки за отглеждане на кориандър от резници

Може да се твърди, че е по-лесно да се размножава кориандър от семена, което можете да направите, като съберете семена от кориандър и ги засадите в тава за семена

Струва си обаче да опитате да отгледате кориандър от резници, когато вече сте го събрали .

„Можете да започнете да отглеждате нови растения кориандър в буркан с вода на перваза на прозореца. Това е начин да получите нови билкови растения, като просто вземате няколко допълнителни стъбла всеки път, когато берете кориандър, за да ги използвате за всякакви рецепти“, казва Дрю Суейнстън, редактор на съдържание за градини в Homes & Gardens .

Ето как да го направите.

Вземете резници от стъбла

Първото място, от което да започнете с този метод на размножаване, е да вземете резници от вашия кориандър

Искате да се уверите, че резниците ви от кориандър са от здрави стъбла и с дължина между 10-15 см, с няколко чифта листа. Можете да вземете няколко резника наведнъж, но не забравяйте да следвате правилото за подрязване на една трета , за да не шокирате растението и да не забавите растежа му.

На този етап е важно да се „почистят“ резниците, готови за вкореняване. Това включва премахване на долните листа, които в противен случай ще се окажат потопени във вода и ще изгният.

Поставете резниците в буркан с вода

За да отглеждате резници от кориандър, най-добре е да използвате техниката за размножаване с вода. Всичко, от което се нуждаете, е прозрачен буркан или станция за размножаване

Напълнете буркана с вода и поставете резниците от кориандър вътре

„Дъното на стъблата трябва да бъде потопено в поне два инча вода със стайна температура“, съветва Дрю.

„Поставете тази чаша на светло място, за да получите много непряка слънчева светлина, но не и пряка слънчева светлина, която рискува листата да изгорят растенията“, добавя той.

Ако се затруднявате да намерите подходящо място за резниците си от кориандър, можете да използвате инструменти за ускоряване на размножаването. Това включва термопостелка и лампа за отглеждане, които осигуряват достатъчно топлина и светлина за развитието на корените.