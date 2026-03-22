Как да отглеждате розмарин на закрито - без този път да го убиете

Можете да го отглеждате на перваза на прозореца си, така че винаги да имате лесен достъп по време на готвене и да не се притеснявате за слани, температурни промени и местене на растението на закрито и навън със смяната на сезоните. Розмаринът на закрито се нуждае от много слънчева светлина, както и от добре дренирана киселинна почва и добър въздушен поток. За да си осигурите успех, ето как да отглеждате розмарин на закрито, така че винаги да имате в наличност.

Розмаринът расте ли добре на закрито?

Въпреки че розмаринът е храст, който може да расте доста голям на открито, с височина до 1,8 метра, той може да се отглежда доста добре и като стайно растение. Той е студоустойчив, а в по-студените зони трябва да презимува на закрито. Дори и да го отглеждате навън, има голяма вероятност в даден момент да се наложи да го внесете на закрито, освен ако не го третирате като едногодишно растение.

Как да изберем саксия

Когато засаждате розмарин, изберете добре дренирана саксия с няколко дренажни отвора . Теракотените саксии са порести и позволяват на излишната влага да се изпарява бързо. Размерът на саксията трябва да е малко по-голям от размера на кореновата топка. Саксия с диаметър 20 см е добър начален размер и трябва да увеличавате размера на саксията с растежа на растението. Пресадете розмарина в саксия, която е с един размер по-голяма от сегашната, когато растението е удвоило размера си или корените му се виждат през дренажните отвори.

Как да се грижим за розмарин на закрито

Точно както розмаринът, отглеждан в градината, розмаринът се нуждае от много слънчева светлина на закрито, независимо дали от слънчев прозорец или изкуствено осветление. В саксии може да изсъхне бързо, така че е важно да проверявате влажността на почвата и да поливате, когато горният слой е сух. Внимавайте да не поставяте розмарин близо до врати или вентилационни отвори, където течението може да повлияе на растението.

Слънчева светлина

Независимо дали е на закрито или на открито, розмаринът е слънцелюбив и се нуждае от пълно слънце, за да расте добре. Поставете саксията на прозорец с южно или източно изложение или в слънчева стая, която получава шест часа пряка светлина всеки ден. Допълнете осветлението с изкуствена лампа за отглеждане. Пълноспектърна LED лампа може да се постави близо до растението, без риск от изгаряне на листата.

Вода

Розмаринът лесно се преполива, така че е важно да го поливате правилно. Тъй като стайното растение розмарин не получава влага от дъжд, ще трябва да определите кога се нуждае от поливане и кога не. Номерът е да поливате розмарина само когато горните 2,5 до 5 см почва са сухи, вместо да се придържате към стриктния график, който може да имате за други стайни растения, и почвата не трябва да изсъхне напълно. Поливането трябва да е рядко и обилно. Не забравяйте да напоите растението добре, така че водата да се отцежда от дъното на саксията. Тъй като розмаринът получава влага от въздуха, пръскайте го между поливанията.

Почва

Розмаринът се нуждае от добре дренирана песъчлива или глинеста почва, като например почва за кактуси, за да се предотврати премокрянето и причиняването на гниене на корените. Можете също така да подобрите почвата за саксии с едър пясък или перлит за по-добър дренаж. По-тежките почви ще задържат твърде много влага и ще допринесат за гниене на корените. Почвата трябва да е леко кисела с pH от 6,5 до 7,0.

Температура и влажност

Отглеждането на розмарин на закрито може да бъде предизвикателство, когато отоплението или климатикът са на пълна мощност, защото те могат да понижат влажността, да създадат течение и да намалят въздушния поток в помещението. Розмаринът предпочита вътрешни температури около 15 до 24°C през деня и температури с около 10 градуса по-ниски през нощта. Поставете саксия с розмарин върху тава с камъчета, пълна с вода, за да осигурите влажност, докато водата се изпарява, или използвайте овлажнител

Тор

Можете да подхранвате саксийния розмарин с бавно освобождаващ се тор през пролетта в началото на вегетационния период и отново в средата на лятото. Не торете през зимата, когато растежът се е забавил, и помислете за органичен вариант, като например компост, за розмарина, който ще се използва за готвене.

Подрязване

Честото използване на розмарина е един от начините да го поддържате здрав, защото прибирането на реколтата насърчава нов храстовиден растеж и предпазва стъблата от вдървесняване. Подрязвайте растението след цъфтеж през пролетта или лятото, като отрежете стъблата с една трета. Премахвайте всички мъртви стъбла, ако е необходимо.