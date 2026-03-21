Как да съберем копър, без да убиваме растението

Копърът е лесна за отглеждане билка, а уникалният му анасонов вкус допълва салати и меса и добавя пикантен вкус към буркан с кисели краставички . Едногодишното растение, подходящо за хладен сезон, се нуждае от пълно слънце и добре дренирана почва, за да расте, и предпочита умерени температури. Топлината може да доведе до бързо поникване или цъфтеж и образуване на семена. За непрекъсната реколта, сейте семена на всеки две до три седмици, за да можете да се наслаждавате на свежия му вкус през целия сезон. Тъй като листата, семената и цветовете му са годни за консумация, има много начини да се насладите на реколтата си в кухнята. Ето кога и как да берете копър за свеж вкус през целия сезон.

Кога да се бере копър

Тъй като расте най-добре в хладно време, копърът обикновено се засажда през пролетта и есента. Той расте бързо и е готов за прибиране на реколтата около четири до осем седмици след засаждането. За да поддържате запасите си от копър, посейте семената директно в добре дренирана почва в началото на лятото. След като растението е високо от 12 до 15 сантиметра и има множество стъбла, то е готово за прибиране на реколтата. Не забравяйте да приберете копъра сутрин, след като росата е изсъхнала и преди да настъпи жегата на деня. В края на сезона съберете цялото растение, тъй като то няма да издържи на слани през есента или екстремни горещини през лятото.

Как да събираме листа от копър

За да съберете копър, използвайте чисти остри ножици, резачки или дори пръсти, за да отрежете нежните стъбла там, където се срещат с основното стъбло. Изберете първо най-старите и най-големи листа, за да позволите на по-младите стъбла да продължат да растат. Пресният копър увяхва бързо и няма да издържи дълго след отрязване, така че е най-добре да съберете само необходимото количество наведнъж. За най-добър вкус, берете копъра точно преди да цъфти, когато маслата му са в пика си и имат най-силен аромат. Не берете повече от една трета от растението наведнъж, за да сте сигурни, че има време да порасне отново. Ако го използвате често, може да помислите за отглеждане на повече растения, за да имате достатъчно. Редовното прибиране на реколтата насърчава здравословния растеж и удължава живота на растението, така че колкото повече го използвате, толкова повече ще трябва да съберете.

За да предотвратите разрастването на растението и да удължите сезона на прибиране на реколтата, отщипвайте цветовете, когато се образуват.

Как да съберете семена от копър

Семената от копър могат да се използват за приготвяне на туршии , смеси от подправки, яхнии и други. Ако планирате да съберете семената, оставете част от копъра да цъфти и да даде семена. Оставете цветните главички да покафеняват и да изсъхнат по стъблата. Изберете стъблата, след като семената започнат да изсъхват и покафеняват, след което ги свържете свободно на сноп и ги окачете с главата надолу на топло и сухо място, за да изсъхнат напълно, около една или две седмици. Отрежете цветните главички над купа или в хартиена торбичка, където можете да ги оставите да изсъхнат по-дълго, ако е необходимо. Разклатете или разтъркайте леко цветните главички, за да освободите семената, и ги разстелете да изсъхнат още един или два дни. Съхранявайте семената в чист буркан или херметически затворен контейнер, за да ги използвате за готвене или за засаждане следващата година.

Как да събираме цветя от копър

Цветовете от копър придават силен вкус на копър в деликатна, красива опаковка. Те могат да се използват вместо листа от копър или в комбинация с тях за атрактивно представяне. Цветовете от копър е добре да се събират точно преди да започнат да се отварят, когато по върховете на пъпките се появи жълто. Когато температурите се повишат, копърът ще се разцъфне и цветовете ще се появят бързо. Разцъфването променя вкуса на листата от копър, но цветовете могат да се използват за мариноване , печени изделия като хляб и мъфини, в ястия с морски дарове или яйца или като гарнитура за супи и салати. За да ги съберете, използвайте чисти ножици, за да отрежете стъблото точно под цветните главички. Използвайте ги веднага или ги замразете неизмити в затваряща се найлонова торбичка, за да ги използвате по-късно.

Как да съхраняваме копър

Какво да правите с голяма реколта от листа от копър, която не можете да използвате веднага? Съхранявате копъра и запазвате плодородието си, за да му се насладите по-късно през седмицата или дълго след края на сезона.

В хладилника

Пресният копър увяхва бързо, така че трябва да се съхранява веднага след прибиране на реколтата. За да съхранявате пресни листа от копър, увийте нарязаните стъбла свободно във влажна хартиена кърпа и ги съхранявайте в затваряща се торбичка в чекмеджето за свежи плодове и зеленчуци на хладилника. Можете също да съхранявате нарязаните стъбла в буркан, пълен с вода, както бихте съхранявали цветя във ваза. Покрийте леко буркана и го дръжте в хладилника до една седмица, като сменяте водата на всеки ден или два.

Във фризера

Можете също да замразите пресен копър, като измиете и подсушите листата, нарежете ги и ги поставите във форма за лед с вода. Прехвърлете замразените кубчета в затваряща се най-добра пластмасова торбичка и съхранявайте във фризера, докато са готови за употреба. Замразеният копър е най-подходящ за готвене, а не за пресни рецепти като салати.

Сух копър

За да изсушите копъра, измийте го и го подсушете добре. Завържете стъблата хлабаво на сноп и ги окачете да съхнат на топло, добре проветриво място за няколко дни или използвайте дехидратор или фурна на най-ниската степен, докато листата станат лесни за раздробяване с ръце. Прехвърлете изсушения копър в чист буркан и го използвайте в рамките на една година.