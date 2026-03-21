Как да размножавате къпини

Къпините се засаждат, докато са в латентно състояние и са безлистни. На юг това може да стане през есента, зимата или ранната пролет. Храстите изискват много малко грижи; въпреки това, те растат енергично и се превръщат в гъсталак, ако не се подрязват редовно.

Грижа за къпини

Къпините се нуждаят от слънчево място с добре дренирана, плодородна почва. Разпределете растенията на разстояние от 90 до 120 см едно от друго. Мулчирайте с борова слама или нарязана борова кора, за да запазите влагата и да предотвратите плевелите.

Подрязвайте старите пръчки веднага след плододаването, за да насърчите появата на нови пръчки и да държите растението под контрол.

Светлина

Култивираните къпини изискват пълно слънце, поне шест часа пряка слънчева светлина на ден, за добър цъфтеж и плододаване. Много видове къпини понасят и частично слънце, но това обикновено води до по-малко плодове и по-бавно узряване.

Почва

За да виреят, къпините се нуждаят от леко кисела, добре дренирана, богата на органични вещества почва. Растенията се развиват най-добре в глинеста или песъчливо-глинеста почва . Разрохкайте почвата на дълбочина 30 см и добавете компост или отлежал оборски тор, за да подобрите дренажа, ако е необходимо.

Вода

Въпреки че са сухоустойчиви растения, къпините ще дадат най-добри плодове, ако получават от 2,5 до 5 см вода седмично по време на периода на цъфтеж и плододаване. Поливайте новите растения обилно няколко пъти седмично и по време на горещо и сухо време.

Мулчирайте около растенията, за да запазите влагата.

Тор

Много домашни градинари откриват, че дебел слой мулч осигурява целия тор, от който се нуждаят техните къпини. Добавяйте по няколко сантиметра всяка година, тъй като мулчът се разгражда и обогатява почвата.

Ако все пак решите да торите, изчакайте до втората година. Използвайте балансиран тор 10-10-10 в края на пролетта и нанесете около 1/2 чаша (1/4 паунда) тор в кръг с ширина около 30 см около всяко растение.

Подрязване

Пръчките на повечето къпини не дават плодове през първата си година (примокани). През втората си година те дават плодове (флорикани). След това пръчките умират. Мъртвите флорикани трябва да се отрязват до земята всяка зима.

През лятото отрежете върха на всяка нова зелена еднолистна стръкче, след като достигне височина около 90 см. Това ще насърчи растението да образува странични разклонения и да стане по-гъсто.

Размножаване на къпини

Най-разпространеният начин за размножаване на къпини е чрез пресаждане на издънките, които поникват от корените. Отглеждането на къпини от семена не е практично, защото изисква месеци студена обработка и често не дава растение със същите характеристики или плодове.

За да изкопаете издънките, внимателно почистете почвата, за да намерите корените им. Използвайте остър нож или ножици, за да отрежете издънката от мястото, където е прикрепена към майчиното растение, като запазите колкото е възможно повече от кореновата система на издънката непокътната. Пресадете издънката на същата дълбочина на ново място. Поливайте обилно, като поддържате почвата влажна, докато растението се утвърждава.

Обърнете внимание, че някои сортове къпина са патентовани, което прави размножаването им незаконно.