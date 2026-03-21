Как да размножите мента от резници само с няколко прости стъпки

Ако някога сте засаждали мента ( Mentha spp.) в земята, знаете, че ментата се размножава – наистина добре. Тя се разпространява енергично чрез подземни коренища и издънки, които пълзят над земята във всички близки пространства. Може да завладее зеленчукова градина , цветни лехи и части от вашата морава, ако не внимавате. От ментови джулепи и шоколадово-ментов сладолед до пролетни салати и предястия, прясната мента може да добави неповторим вкус към десерти, коктейли и основни ястия. Ментата умира през зимата в студен климат, но можете да размножите ментата, за да я отглеждате в контейнери, за да й се наслаждавате и извън сезона, така че да не се налага да чакате до лятото, за да се насладите на ментови мохитота или красиви гарнитури. Ако искате да размножите ментата за нови растения, които да растат в саксии или на закрито, това също е лесно да направите с резници, които бързо се вкореняват във вода или почва. Ето как можете лесно да размножите ментата, за да й се наслаждавате на закрито или на открито през цялата година.

Как лесно да размножите мента от резници

Защо трябва да размножавате мента

Ако искате достъп до прясна мента през зимата, размножаването е лесен начин да я засадите в саксия за отглеждане на закрито през студеното време. Това е и евтин начин да получите повече растения, които можете да подарите на приятели и съседи, които искат да отглеждат свои собствени, или да замените по-стари, дървесни растения във вашата билкова градина със здрави нови. Можете също така да размножите мента от една от онези връзки, които купувате от магазина за хранителни стоки, и от една връзка можете да имате безкраен запас - вероятно никога повече няма да се налага да купувате мента.

Как да размножаваме мента

Благодарение на енергичния си растеж, ментата е лесна за размножаване , дори за начинаещи. Така че, ако никога преди не сте размножавали растение, ментата е добър начин да се научите. Можете да размножавате мента, като вземете резници и ги вкорените във вода или ги засадите в почва. И двата метода работят добре, но използването на вода е най-лесният и бърз.

Коренови резници във вода

Изберете здраво стръкче мента с яркозелени листа и вземете резник с дължина 10 до 15 см точно под възел, където листът се свързва със стъблото.

Отстранете всички листа от долната трета на стъблото, оставяйки всички здрави листа на върха.

Потопете отрязания край в хормон за вкореняване, ако желаете, въпреки че не е задължително.

Поставете резника в стъклен буркан, пълен с чиста вода, като внимавате листата да не докосват водата.

Поставете буркана на слънчев прозорец, като сменяте водата на всеки няколко дни. Корените трябва да се развият в рамките на една до две седмици. Засадете резника в саксия, пълна с влажна почва, след като корените достигнат дължина от 2,5 см. Дръжте го на непряка слънчева светлина за една или две седмици, за да може растението да се аклиматизира към новата си среда, и поддържайте почвата влажна.

Засадете резници директно в почвата

Използвайте чисти ножици, за да вземете резник с дължина 10 до 15 см от здрава клонка мента с живи листа.

Отстранете всички листа от долната трета на стъблото, оставяйки всички здрави листа на върха.

Потопете отрязания край в хормон за вкореняване, ако желаете, въпреки че не е задължително.

Поставете резника в саксия, пълна с прясна, влажна почва за саксии.

Поставете саксията на слънчев прозорец и поливайте ментата , за да поддържате почвата постоянно влажна.

След като корените са добре утвърдени и започнете да виждате нов растеж на растението, прехвърлете резника в по-голяма саксия или го засадете на открито.

Ако засаждате на открито, изчакайте, докато премине заплахата от слана. Не засаждайте мента директно в градината, защото тя може да заеме цялото ви пространство. Вместо това, засадете я в саксия, за да предотвратите разпространението ѝ.