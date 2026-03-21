Как да отглеждаме и да се грижим за градински чай

Градинският чай ви предлага красива вечнозелена листа под формата на малък хълмист храст . Градинският чай е многогодишно растение в повечето райони на юга и се предлага в пъстри селекции, включително златист, зелен, бял, пъстър, трицветен и лилав градински чай. За да не се бърка с цъфтящите салвии, които са декоративни и се наричат ​​още градински чай, градинският чай се използва за овкусяване на храни и е от съществено значение за много рецепти за птици и празници.

Засадете градински чай след последните слани на слънчево място с добре дренирана, песъчлива почва. Той може да расте бързо, да узрее и да се разпространи до 90 см височина и ширина. Ето как да отглеждате и да се грижите за тази универсална билка.

Грижа за градински чай

Произхождаща от Средиземноморието, градинският чай образува разпръснат храст с височина и ширина от 60 до 90 см. Кадифеният му сиво-зелен цвят се съчетава добре с по-тъмните нюанси на многогодишните растения или други билки. Вирее на слънчеви, влажни места с добре дренирана почва и се справя добре в скалисти или песъчливи райони. Може да понася сянка, но не и влажна почва. Осигурете му подслон от вятъра.

Златният градински чай озарява градината с жълто-зелени листа, които са толкова впечатляващи, колкото цветята; популярно е да се смесва в билкова или цветна бордюра . По-тъмният нюанс на лилавия градински чай се съчетава добре с други средиземноморски билки като розмарин , лилав босилек или сребристолистни растения като артемизия.

Светлина

Градинският чай расте най-добре на слънчево място с добре дренирана почва. За най-бързи резултати започнете с закупени разсади през пролетта или есента.

Почва

Засадете градински чай в добре дренирана, песъчлива почва с pH от 6,5 до 7,0. Добавете пясък заедно с органична материя към глинестата почва, за да подобрите дренажа. Градинският чай не понася влажна, подгизнала или лошо дренирана почва. Засадете го в контейнер или повдигната леха, ако почвата не е добре дренирана.

Вода

Градинският чай ще понася суша и лошо почвено плодородие, но ще дава по-добри резултати при редовно поливане. Градинският чай обича да пресъхва от време на време. При липса на дъжд, поливайте, за да поддържате зоната около кореновата топка влажна.

Тор

Добавете бавнодействащ тор към почвата при засаждане и торете всяка пролет. Добавете около 2,5 см мулч около почвата, но без да докосвате основата, за да задържите влагата и да предпазите растението от високи температури и обилни дъждове.

Видове градински чай

Трицветният градински чай ( Salvia officinalis 'Tricolor') расте до 38 см и има сиви листа, набраздени с лилави и бели ивици. Има същия вкус като градинския градински чай, но е по-малко студоустойчив.

Лилавият градински чай ( Salvia officinalis 'Purpurea') расте до 60 см височина с лилави листа. Този сорт има същия вкус като градинския градински чай, но е малко по-издръжлив.

Градинският чай джудже ( Salvia officinalis 'Compacta') често се използва в ограничени пространства и като зимно стайно растение. Той е миниатюрен вариант на градинския чай, със същия сиво-зелен цвят и традиционен вкус, и расте до 20 сантиметра височина. Градинският чай джудже се представя по-добре в южните градини и е по-привлекателен през цялата година от градинския чай.

Градинският чай „Берггартен“ ( Salvia officinalis „Berggarten“) е селекция, която се представя особено добре в южните райони. Големите му, кръгли листа са по-ароматни от тези на обикновения градински чай.

Златният градински чай ( Salvia officinalis 'Aurea') е популярен като декоративно растение и расте до 15 инча с листа с жълти краища.

Подрязване

Листата на салвията изглежда безжизнена през зимата и пролетта, така че подрязвайте растенията всяка година в началото на пролетта. Тъй като салвията е дървесна, отрежете най-старите издънки, за да стимулирате новия растеж. В края на пролетта ще се появят класове с розово-лилави цветове.

Как да размножаваме градински чай

Градинският чай става много вдървен след около пет години и реколтата му намалява. Размножаването е лесен начин да започнете нови растения във вашата градина. Градинският чай се размножава чрез стъблени резници и може да се направи по всяко време през вегетационния период. Ето как да размножите градински чай от резници:

Използвайки чисти ножици за рязане, отрежете парче стъбло от мека дървесина с дължина от 10 до 15 см, а не по-старо дървесно стъбло.

Отстранете всички листа от долната половина на стъблото, както и всички цветове.

Потопете отрязания край на стъблото в хормон за вкореняване.

Засадете в малък съд, пълен с навлажнена почвена смес, като например смес от торфен мъх, пясък и перлит.

Поставете резника на ярка, непряка светлина и поддържайте почвата влажна.

След около три седмици, когато стъблото има нов растеж и се съпротивлява на леко издърпване, пресадете го в градината.