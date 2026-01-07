Как да подготвим и защитим розите през зимата?

Зимната защита на розите е важна стъпка, ако искаме здрав и силен пролетен растеж. Въпреки че много съвременни сортове са по-устойчиви, растенията все още са чувствителни към продължителни студове, вятър и температурни промени, т.е. замръзване и размразяване. Подготовката се извършва от края на ноември до началото на декември, когато леторастите са вдървенели и растението преминава в покой, т.е. преди земята да замръзне и да настъпят първите силни слани.

Идеалното време за започване на защитата е от 25 ноември до 10 декември, когато дневните температури паднат под 5°C и след първите леки слани, но преди земята да замръзне.

Покриване – основната и най-важна защита

Независимо от вида роза, основата на растението трябва да бъде добре защитена. Около храста се натрупва 10 до 20 см рохкава почва или компост . Това предпазва пъпките, от които розата ще започне нов цикъл на растеж през пролетта. Мулчирането се препоръчва да се извършва само след първите леки слани, за да е стабилна почвата и да не се насърчава преждевременното развитие на растението.

Защита на надземната част

Чаените рози, флорибундата и повечето храстовидни рози обикновено не се нуждаят от допълнително увиване, но можете да ги покриете с иглолистни клони, ако са на открито място. На други места е достатъчно да защитите кореновата шийка чрез мулчиране, както е описано.

Дървесните и катерливите рози са по-чувствителни поради високата си точка на присаждане.

При фиданките „главата“ на растението се увива с градински руно, юта или друг дишащ материал, с добавяне на иглолистни клонки, които служат като изолация.

Още по-добра защита на фиданките е описана от Антония Върдоляк, бакалавър по инженерство, и магистър Неда Палярини в наръчника „ Рози, декоративни храсти и дървета “. Те посочват, че стъблото се огъва в посока на точката на разцепване и се закрепва с кука, а короната се поставя в плитък канал . Преди огъване всички останали листа трябва да се отстранят и невдървеснелите издънки да се отрежат, а почвата около кореновата шийка леко да се разрохка. Накрая долната част на стъблото трябва да се защити с купчина пръст с височина около 20 см. Тъй като след няколко години те вдървесняват, те вече не могат да се огъват. След това се защитават, като леко се запълва короната с иглолистни клони, а върху всичко до половината на стъблото се подреждат иглолистни клони като керемиди и се закрепват. Това позволява на снега и водата да се плъзгат към земята.

Какво да правим с розовите храсти след първата слана, за да ги предпазим от зимни щети

Катерливите растения също се покриват с пръст отдолу. Ако са изложени на вятър, е добре да ги завържете леко за опора, за да предотвратите счупване, но не е необходимо да ги отстранявате от конструкцията, върху която растат.

Всички новозасадени рози трябва да се поливат през есента. Можете също да добавите мини тунел, направен от полар, без да се затваря отстрани.

Мулчиране

В началото на декември около растенията се добавя слой мулч, като кора, слама, дървени стърготини или сухи листа, за да се запази влагата и да се предотвратят резки температурни колебания.

Мулчът не трябва да се поставя директно върху стъблото, за да се избегне задържане на влага и гниене.

Най-често срещаните грешки при подготовката на розите за зимата

Най-често срещаните грешки са преждевременното защитно увиване, интензивната есенна резитба и използването на пластмасови материали , които задържат влагата и създават условия за развитие на болести.

Основната резитба на розите се извършва през пролетта, докато през зимата се премахват само повредени и болни клони.

Кога е най-късният срок за приключване на подготовката?

Най-добре е всички дейности да се завършат до началото на декември, докато почвата все още може да се обработва. Кратко забавяне не е проблем, но мулчът и защитата трябва да са на място, преди земята да замръзне.

От средата на март до началото на април, постепенно премахвайте защитата при стабилни температури над 5–7 °C. Покритието се отстранява само когато опасността от силни слани отмине.