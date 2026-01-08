Терзиев: Който твърди, че подписваме скъпи договори, лъже

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че въпросът със сметосъбирането и чистотата в столицата не трябва да се разглежда като политически конфликт, а като отговорност към управлението на публичните средства. "Темата за боклука не е политически спор. Това е проста сметка – за 400 милиона лева. Или ги плащаме ние, или ги спестяваме", подчерта той.

По думите му, въпреки че в някои райони има временни затруднения, Столичната община работи активно за тяхното преодоляване. "Има проблеми с чистотата – виждаме ги, знаем ги и ги решаваме, район по район. Извинявам се за затрудненията", заяви Терзиев и увери, че усилията са насочени към гарантиране на непрекъснатост на услугата.

Кметът бе категоричен, че общината няма да сключва договори за сметосъбиране на неприемливо високи цени. "Отказахме да подпишем договори на 348–379 лв. на тон. Не са и няма да бъдат подписани на такива цени. Който казва друго – лъже", заяви той. Според Терзиев подобни договори биха довели до разходи за чистотата на София над 1 млрд. лв., без това да гарантира по-качествена услуга. Още: Кметът на "Красно село" призна, че има проблем със сметосъбирането

Той подчерта, че приоритетите на общината са ясно разписани – услугата да не бъде прекъсвана, цената да е реалистична, а изискванията към фирмите изпълнители да се завишават. "Има временен дискомфорт, но алтернативата е над 1 милиард лева разходи за София без по-добра услуга", каза Терзиев. Още: Липса на техника и обещания за редовно почистване на боклука: Столичната власт пак с обяснения

Кметът обърна внимание и на дългосрочния ефект от подобни решения, особено във връзка с бъдещото въвеждане на такса "смет" според количеството отпадък. "Ако днес приемем високи цени, след няколко години това ще се усети директно от всяко семейство", предупреди той.

В заключение Терзиев заяви, че няма да избере най-лесния вариант. "Най-лесното за един кмет е да подпише високата сметка и да се 'отърве' от проблема. Аз няма да направя това. Заедно ще се справим", заяви кметът на София.