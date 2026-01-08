Това е храната номер едно за дълголетие в света

Дълголетието процъфтява благодарение на минимализма, а най-добрият пример е храната, консумирана от някои от най-дълго живеещите хора в света. Диетичните режими на петте сини зони имат много сходства, а съставките, които използват, са едно от тях. Експертът по дълголетие Дан Бютнер смята, че една скромна съставка, използвана от столетници, е храна номер едно за дълголетие в света. Хранителният продукт е прост, достъпен, лесен за приготвяне и дори вкусен. Това е боб!

Когато търсите храна, която е богата на хранителни вещества (което означава, че съдържа много полезни вещества в не твърде много калории), бобът трябва да е начело в списъка ви. Порция боб е само половин чаша. Но това малко количество е богато на хранителни вещества.

„Едно от най-хубавите неща на боба е много високото му съдържание на фибри “, казва д-р Адейемо. Половин чаша черен боб, например, съдържа 8 грама фибри. „Това е около 25% от общото количество фибри, от което се нуждаете за един ден, само в тази порция“, казва тя. Това е важно, като се има предвид, че само около 5% от американците консумират препоръчителното количество фибри всеки ден.

Бобът също е чудесен източник на растителен протеин . Независимо дали сте вегетарианец или веган – или просто се опитвате да намалите консумацията си на месо – важно е да намерите други добри източници на протеин. Порция боб съдържа средно около 8 грама протеин. Порция говеждо месо от 85 грама, за сравнение, съдържа 22 грама протеин. „Но въпреки че съдържа по-малко протеин от животинските източници, бобът има много по-ниско съдържание на наситени мазнини или холестерол“, казва д-р Адейемо.

Високо съдържание на фибри и ниско съдържание на мазнини

Американската сърдечна асоциация препоръчва боб и други бобови растения като част от здравословния хранителен режим. AHA споменава, че бобът е богат на минерали и диетични фибри, но не съдържа наситени мазнини и холестерол.

Добавянето на боб към вашата диета може също да ви помогне да се чувствате сити по-дълго време, поради високото съдържание на диетични фибри.

Един от най-добрите протеинови заместители на месото

UCLA Health отбелязва, че бобът е чудесен източник на растителни протеини и за някой, който се опитва да намали консумацията си на месо, бобът е чудесен вариант. Една порция боб съдържа средно около 8 грама протеин.

Бобът е по-добър, когато е по-тъмен

Bluezones.com отбелязва, че колкото по-цветен е бобът, толкова по-високо е съдържанието на антиоксиданти. Проучване в Journal of Agricultural and Food Chemistry установи, че люспите на черния боб съдържат 40 пъти повече антиоксиданти, отколкото люспите на белия боб.

Бобът е с високо съдържание на желязо

Според онкологичния център „MD Anderson“, бобът е богат на желязо, което е чудесно за пациенти с желязодефицитна анемия. Едамаме, или соята, има най-много желязо на порция - 9 мг, като лещата и белият боб са на второ място с около 3,5 мг всяка.

Бобът може да ви донесе много ползи за здравето

Здравният център на UCLA отбелязва, че бобът може да помогне за понижаване на холестерола и кръвната захар, предотвратяване на запек, подпомагане на контрола на теглото и дори предпазване от рак на дебелото черво. Хората в сините зони консумират около чаша боб на ден.