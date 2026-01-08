Спорт:

Израелският президент и премиер се срещнаха с Николай Младенов, който вероятно влиза в Съвета за мир в Ивицата Газа

Израелският президент Ицхак Херцог днес се срещна с бившия специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак Николай Младенов, който се очаква да стане член на бъдещия Съвет за мир, който САЩ искат да създадат и който ще управлява ивицата Газа, предаде Франс прес. В американската преса българският дипломат е сочен за бъдещ представител на преходния орган, който ще бъде председателстван от американския президент Доналд Тръмп.

Младенов се срещна и с премиера на Израел Бенямин Нетанях в канцеларията му в Йерусалим, като двамата са дискутирали основната бъдеща цел, а именно как „Хамас“ трябва да се разоръжи, заяви за Франс прес високопоставен израелски представител. Канцеларията на Нетаняху също така публикува видео, на което се вижда как израелският премиер и Младенов се ръкуват. По-късно днес Младенов трябва да се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи новинарският сайт на в. „Таймс ъф Израел“.

Кой е Николай Младенов?

Николай Младенов е бил депутат в 39-ото Народно събрание (2001-2005 г.). Той е бил и член на Европейския парламент (2007- 2009 г). Заемал е постовете министър на отбраната (2009-2010 г.) и министър на външните работи (2010-2013 г.).

През 2013 г. е назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак (UNAMI).  От 2015 г. до края на 2020 г. е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес. На този пост той играе ключова роля в усилията за деескалация на напрежението между Израел и палестинците.

Планът за мир на Тръмп за ивицата Газа предвижда територията да бъде управлявана от палестинско технократско правителство – временно и аполитично – под наблюдението на Съвет за мир.

Според американското издание „Аксиос“ Тръмп трябва да обяви създаването му следващата седмица. В публикацията се уточнява, че Съветът ще има 15 представители, включително от Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Турция.

Елин Димитров
