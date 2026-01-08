Няма да повярвате как Бионсе измислила името на дъщеря си

Произходът на името на дъщерята на Бионсе идва от човек, който казва на певицата, съпруга ѝ Джей Зи и баба ѝ, бизнесдамата Тина Ноулс, че тя е с размера на боровинка в утробата на Бионсе. Това се разбира от дълъг и емоционален пост по повод 14-ия рожден ден на Блу Айви в сряда (07 януари), който Тина публикува в Instagram към колаж с фотографии на внучката си през годините.

А ето и какво написа:

"Помня деня, в който разбрахме, че те има в утробата на майка ти. Не можехме да бъдем по-въодушевени! Казаха ни, че си с размер на боровинка и именно оттам идва името ти! (Бел.ред.: боровинка на английски - blueberry, а оттам името Blue Ivy).

Всеки ден се молихме за теб заедно, докато не навърши 12 седмици в утробата на майка ти! След това се молехме поотделно, докато не се роди няколко месеца по-късно."

Тина подчерта, че е горда с внучка си.

Тя продължи: "От самото начало беше очевидно, че си борец. Говореше много рано и винаги беше много умна. Играехме на принцеси и с кукли Барби през цялото време и въображението ти беше невероятно.

Да кажа, че съм горда баба, е меко казано! Дори с всички твои постижения и успехи, ти оставаш много сладък, добър и скромен човек.", цитират я от "Female Fist".