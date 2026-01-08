Любопитно:

Васил Терзиев с обещание: До края на 2027 г. няма да има неприети деца в градина и ясла

08 януари 2026, 19:05 часа 162 прочитания 0 коментара
Васил Терзиев с обещание: До края на 2027 г. няма да има неприети деца в градина и ясла

Васил Терзиев представи в сряда първата цялостна стратегия на Столичната община за справяне с недостига на места в детските ясли и градини до края на 2027 г. С това се дава началото на нова стратегия "София - град на децата: Първите 7" за дългосрочен и системен подход, който очертава конкретни стъпки за изграждане на устойчива и адаптивна система, подкрепяща семействата в София не само с места в детските заведения, а и с качество на грижата.

Още: "Нямам корупционни помисли": Богдана Панайотова е минала през детектор на лъжата

За първи път стратегията стъпва върху подробен анализ на данните и проучване сред родителите, които позволяват прецизно идентифициране на недостига и предизвикателствата, и позволява насочване на ресурсите там, където те са най-нужни.

Още: Терзиев: Който твърди, че подписваме скъпи договори, лъже

Резултатите показват, че през есента на 2025 г., 8 844 деца не са приети в детски ясли и детски градини в София, като близо 70% от този недостиг е концентриран в седем района на града - "Витоша", "Младост", "Триадица", "Красно село", "Студентски", "Лозенец" и "Овча купел".

Данните ясно очертават и, че най-големият недостиг е при най-малките деца в яслените групи. В същото време системата разполага с над 2 000 незаети места в детските градини, което показва необходимост от по-гъвкаво планиране и по-добро използване на наличния капацитет.

Още: Васил Терзиев с отчет за озеленяването на София през 2025 г.

В отговор на тези данни стратегията предвижда комбинация от мерки, които надхвърлят строителството на нови сгради. 2 855 нови места са в процес на изграждане през 2026 г., а още 1 800 места могат да бъдат трансформирани спрямо реалния недостиг по райони и възрасти. Това позволява по-бърз и целенасочен отговор в зоните с най-голям натиск. През 2027 г. ще отворят врати девет нови детски градини, които ще осигурят още 1 300 места.

В резултат на планираните мерки се очаква броят на получаващите компенсации поради липса на място да намалее до 2 889, което представлява с 50% по-малко спрямо 2025 г. Стратегията на Столичната община включва още подобряване на използването на съществуващата инфраструктура, нормативни и организационни промени, публично-частни партньорства, както и целенасочени инвестиции в човешкия ресурс и качеството на средата.

Още: Отпуснаха още милиони за детски градини, училища, физкултурни салони и общежития

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
София Детски ясли детски градини Васил Терзиев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес