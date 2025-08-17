Как да предпазите сливите от гниене и болести, без химия

Като се има предвид, че наближава беритбата на най-разпространените сортове сливи, трябва да се внимава при избора на продукти за защита от това заболяване.

Валежите, последвали дълъг период на високи температури, активират конидиите на гъбата Monilia fructigena , причина за гниене на сливи и други костилкови плодове.

Разрушителната болест се появява, когато не би трябвало, преди беритбата на плодовете, а щетите по сливите могат да бъдат големи. Идеалните условия за появата ѝ са високите дневни температури, след които настъпва кратко освежаване, но тази влага е напълно достатъчна, за да активира конидиите, които изхвърлят спорите.

Осигурете навременна защита

Симптомите са малки белезникави кръгчета , единични или на групи, разположени по повърхността на плода. Конидиите, благодарение на дъждовните капки, започват да растат на мястото на увреждане на плода, т.е. всяка рана, която може да е причинена от насекоми, поради което е важно да се погрижим за защитата на дърветата от вредители, предимно листозавивачки.

Повишената влажност и трудната защита са идеални за появата и разпространението на болести.

Отделните плодове, особено по краищата на короната, са по-малко податливи на болести, за разлика от множество плодове, които се допират един до друг и са разположени вътре в короната. Повишената влажност и трудната защита, особено ако не е извършена лятна резитба, са идеални за появата и разпространението на болестта.

Ако до него има заразен и здрав плод, болестта ще се пренесе върху него, независимо дали има някакви повреди по него или не. Независимо дали реколтата от сливи е добра или лоша, болестта ще си свърши работата, а щетите, разбира се, са по-големи, ако реколтата е обилна

Обърнете внимание на периода на изчакване

Що се отнася до защитните мерки, освен лятната резитба, която увеличава осветяването на дървото и улеснява прилагането на защитни средства, списъкът с препарати, които могат да се използват, не е дълъг. Поради това производителите задължително трябва да се консултират със специалисти по защита на плодовете, защото болестта се проявява преди прибиране на реколтата, а карентният период на препаратите , които могат да се използват, е най-често 21 дни, рядко по-кратък. Това също подчертава важността на навременната защита на дърветата.

Най-добре е да се приложи фунгицидна защита 20 до 25 дни преди прибиране на реколтата, а ако е имало обилни валежи преди прибиране на реколтата, ще има по-малко щети от гниене, въпреки че наслояването на агента е изсъхнало или отмито от дъжда.

Ако градинарят иска да е сигурен, че няма да има гниене, той може да използва преди прибиране на реколтата и след валежи сода бикарбонат, смесена с течен сапун за по-добро сцепление с повърхността на листата, плодовете и клоните. Може да се добави и вода, в която е разтворен чесън, лайка или, което е по-безопасно, да се прилагат продукти на основата на водорасли, обогатени с йод. Ефектът е изключителен. Освен това са разрешени в биологичното производство.