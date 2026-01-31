Как да размножим божурите

Божурите сега се срещат в големи маси да растат около малките къщи в селото или провинцията, по пътища и горски пътеки, в градини в големите градове и около именията на богатите, където изглежда наистина са придобили онзи аристократичен, но очарователен вид, толкова подходящ за случая

Родът Paeonia е разделен на две подкатегории: храстовидни или дървесни божури и тревисти.

Божурите се отглеждат както заради цветовете, така и заради красивата им зеленина. От момента, в който червените издънки се появят за първи път в началото на пролетта, когато цветовете в почти безкраен брой цветове са струпани по храстите, и когато лъскавата зелена листа придобие есенните нюанси на ярко кармин, лилаво, аметист и оранжево, божурите са много търсени. Средната височина е от 60 до 120 см, като всяко растение се разпростира на почти еднакво разстояние. Цветовете се появяват поединично или на групи от по две или три.

Има единични цветове, много подобни на дива роза, с изключение на размера им; полудвойни цветове и махрови, които представляват кръгла маса от неравномерни венчелистчета. Някои от цветовете са толкова големи и тежки, че често се налага да се подпират, за да не ги затрупат пролетните дъждове в калта. Листата са гладки, тъмни, лъскави и разделени. Цветовете на цветовете варират от чисто бяло с множество златни тичинки в центъра, през всички нюанси на розово до най-тъмните червени и лилави. Има и някои приятни жълти разновидности.

Подготовката на почвата е един от най-важните фактори за отглеждането на здрави растения. Те се хранят много и изискват добре подготвена почва. Най-добрата почва е тежка глинеста почва, която не е нито твърде тежка с глина, нито твърде лека с пясък. Твърдата жълта глина, киселата почва или изобилието от пресен тор в почвата възпрепятстват правилния растеж на корените и растението. Леглото трябва да се подготви много дълбоко, като почвата се смесва с добре угнил кравешки тор. На всяко растение трябва да се даде място с диаметър 90 см за неговото развитие. Почвата трябва да задържа влагата, но да е добре дренирана, защото растенията изгниват, ако земята е толкова ниска, че водата ще се задържа в локви около растението през зимата. Торът не трябва да се смесва между корените, а чиста почва трябва да е до корените, а след това торът. Корените трябва да се поставят в почвата така, че горният им отвор да не е на повече от 5-7,5 см от повърхността.

Когато растенията приключат с цъфтежа през лятото, трябва да се започне работа за осигуряване на добра реколта през следващата година. Плевелите трябва да се контролират през цялото лято, защото те ограбват почвата от нейното богатство. През първата зима корените са рохкави в почвата и ще се нуждаят от добър слой оборски тор като мулч, нанесен след като земята е напълно замръзнала. Това ще предотврати изваждане на корените от земята поради редуващо се замръзване и размразяване. Оборският тор не трябва да остава около растенията през лятото, а да се влага в почвата. Болестите се разпространяват от наличието на оборски тор.

Веднъж засадени, божурите трябва да се оставят на мира в продължение на няколко години, с изключение на разделянето и пресаждането, което трябва да се прави на всеки осем или десет години. Казват, че божурите лесно избледняват и губят цветовете си. Нежните розови сортове избледняват и стават бели. Това може да се коригира чрез отрязване на стъблата, когато пъпката е на път да се отвори, или чрез поставяне на тензух върху растенията. Това предотвратява избелването на цвета от горещата слънчева светлина.

Как да размножаваме божури

Божурите обикновено се размножават чрез разделяне на туфите, но това е бавен процес, като отнема от три до пет години, за да се появят характерни цветове. Грудките или корените приличат на тези на ревен. Най-доброто време за разделянето им е през септември или октомври. Въпреки това, те могат да бъдат разделени и пресадени по всяко време от средата на август до замръзване на земята през есента. Ако растенията са добре утвърдени, те ще се подобряват всяка година. Божурите могат да се размножават със семена, които се засяват веднага щом узреят в студени рамки, където трябва да се съхраняват една година преди разсаждане. Семената никога не трябва да се оставят да изсъхнат напълно, защото след като бъдат напълно изсушени, може да отнеме две години или повече, за да покълнат семената . Първите цветове никога не са типични за растенията; отнема от четири до осем години, за да се получат характерни цветове. Трябва да се помни, че отглеждането на божури от семена е интересно, а не практично.