Как да размножите коледен кактус от резници

Коледните кактуси могат да се размножават както с вода, така и с почва, като всеки от тях има своите предимства.

Размножаването е най-добре да се извършва, когато растенията активно развиват нови листа в края на пролетта, като се избягват периоди на цъфтеж.

За успешно размножаване във вода използвайте прозрачни контейнери и изчакайте, докато корените станат дълги около 2,5 см, преди да засадите в почвата.

Тези лесни за поддръжка красавици могат да се размножават както в почва, така и във вода, което предлага гъвкавост както за начинаещи, така и за опитни домашни градинари. Тези празнични растения се вкореняват лесно от резници, независимо дали разширявате колекцията си, споделяте с приятели или спасявате повредено стъбло. С ясни, стъпка по стъпка насоки ще научите как успешно да размножавате коледни кактуси и да се наслаждавате на цъфтежа им.

Няколко растения се наричат ​​коледни или празнични кактуси, но всички те са сукуленти с листоподобни възглавнички и ярки, тръбести цветове, които цъфтят около празниците. Какъвто и вид коледен кактус да имате, те са лесни за размножаване и имат сходни нужди от грижи.

Кога да размножаваме коледен кактус

Ще получите най-добри резултати, като започнете със здрави резници от коледни кактуси и размножите растенията в точното време на годината.

Резниците обикновено се вкореняват най-добре, ако се вземат, когато растенията активно развиват нови листа в края на пролетта.

Избягвайте размножаването на растения, когато активно цъфтят през зимата, защото цъфтящите растения имат по-малко енергия за развитие на корените.

Как да размножаваме коледен кактус във вода

Ползата от размножаването на коледен кактус във вода е, че можете да видите как се развиват корените на вашите резници. Изберете прозрачни буркани, вази или бутилки за размножаване на растения и стерилизирайте контейнерите с 10% разтвор на белина, за да поддържате резниците си здрави.

Стъпка 1: Вземете няколко стъблени резници от здраво растение коледен кактус с помощта на чисти ножици или ножици или внимателно отчупете резниците с пръсти. Дългите стъблени резници често са твърде тежки в горната си част, за да останат изправени в бурканите за размножаване на растения, така че вземете резници, които са дълги само от 2 до 5 листни сегмента.

Някои стъблени резници може да не се вкоренят правилно, така че е добра идея да вземете няколко резника повече, отколкото смятате, че са ви необходими.

Стъпка 2: Поставете стъблата в прозрачен стъклен буркан или ваза, напълнена с около 2,5 см прясна вода. Добавете малко чист чакъл или малки камъчета в бурканите за размножаване, за да държите резниците изправени, ако е необходимо. Уверете се, че долният връх на всяко стъбло е потопен във водата, след което преместете контейнера с резниците върху перваза на прозореца или друго слънчево място, което получава ярка, непряка светлина .

Стъпка 3: Бъдете търпеливи. Резниците на коледния кактус се нуждаят от 6 до 8 седмици, за да развият корени. През това време проверявайте резниците често и освежавайте водата, когато тя свърши или стане мътна.

Стъпка 4: След няколко седмици резниците трябва да развият малки, нишковидни, бели коренчета. След като тези коренчета станат дълги около 2,5 см, засадете резниците на дълбочина около 2,5 см в саксия, пълна с добре дренирана почвена смес, предназначена за сукуленти и кактуси. Внимателно уплътнете почвата около резниците, за да ги държите изправени, и ги полейте. Преместете новите си коледни кактуси на ярка, непряка светлина и се грижете за тях както обикновено.

Как да размножаваме коледен кактус в почвата

Основното предимство на размножаването в почвата е, че няма да се налага да пресаждате резниците по-късно, ако ги вкорените в саксия с подходящ размер.

Стъпка 1: Вземете няколко здрави резници от утвърдени коледни кактуси. Всеки резник трябва да има от 2 до 5 листни сегмента и да бъде отрязан с чиста ножица или внимателно отчупен с пръсти между два листни сегмента.

Отчупването на резниците на коледния кактус, където се срещат два листни сегмента, е най-ефективно, тъй като причинява по-малко щети на отделните листни сегменти.

Стъпка 2: Поставете резниците на топло и тъмно място за една нощ, за да може отрязаните краища на стъблата на коледния кактус да образуват калус, което намалява вероятността резниците да изгният, когато бъдат засадени в почвата.

Стъпка 3: Засадете резниците в саксии с много дренажни отвори . Използвайте добре дренирана почвена смес, предназначена за сукуленти и кактуси, и заровете всеки резник, така че долната половина с най-ниските един или два листни сегмента да е заровена в почвата. Ако не искате да пресаждате резниците по-късно, използвайте достатъчно голяма саксия, за да побере всички резници, и ги раздалечете на поне 2,5 см един от друг.

Резниците могат да се вкоренят и в перлит или едър пясък и след това да се пресадят в отделни саксии, след като развият корени. Този подход може да бъде по-рентабилен от вкореняването на резници в почвена смес за сукуленти.

Стъпка 4: Преместете резниците в саксия на перваза на прозореца, който получава ярка, непряка светлина, и поливайте резниците пестеливо, така че почвата да остане влажна, но не и подгизнала. Резниците от коледен кактус се вкореняват в почвата след около 6 до 8 седмици. Няма проблем, ако резниците изглеждат малко отпуснати след няколко дни (въпреки че свиването им е проблем); не импулсивно преполивайте, тъй като това може само да доведе до гниене на корените.