4 задължителни градински задачи през февруари

Пролетта бързо наближава и ако свършите тези четири февруарски градински задачи, преди растенията ви да се събудят, ще се радвате на огромни ползи през останалата част от годината. Подрязаните, добре подхранени растения ще бъдат по-здрави и по-цъфтящи в продължение на месеци, а няколкото часа, инвестирани сега, ще се изплатят четирикратно, когато става въпрос за поливане и плевене през пролетта и лятото. Готови ли сте да се преборите със студа? Струва си, ще видите!

Предсезонна резитба

Ръчни ножици за подрязване, готови за употреба! Февруари е идеален месец за подрязване на много градински растения. Късната зимна резитба за премахване на старите издънки, преди да настъпи по-топлото пролетно време, ще насочи енергията на растението към отглеждане на изобилие от цветове и свежи нови издънки. Освен това ще поддържа растенията подредени и здрави.

Замръзналите стъбла, особено дървесните, са по-крехки, така че разрезите може да се напукат, вместо да се запечатат бързо, което увеличава риска от заболяване.

Започнете да премахвате мъртвите стъбла

Вероятно сте оставили стъблата на многогодишните растения да престоят през зимата, както за градинска структура, така и за да осигурите местообитание и храна на дивата природа. И бъдете разумни относно това какво и кога да отрежете , тъй като тези стъбла може все още да вършат чудесна работа и в двете посоки, в зависимост от вашата зона.

При повечето многогодишни растения просто издърпайте мъртвите стъбла от короната или ги отрежете близо до земята или възможно най-близо, без да повредите новите издънки. Многогодишните растения, които израстват отдолу на повърхността на почвата, като божурите, могат безопасно да бъдат отрязани до нивото на земята. Оставете старите издънки на гранично издръжливи многогодишни растения като пенстемоните до последната дата на замръзване, тъй като това ще помогне за изолацията на растението. При вечнозелените многогодишни растения, като например червените горещи покери, просто отстранете всички мъртви, болни или повредени листа.

Внимателно следете за болни растителни материали с плесен , ръжда или листни петна и ги изхвърляйте в битовите отпадъци. Разумно е да премахнете и всички семенни главички, преди да изхвърлите останалото в компостната купчина.

Никой не обича плевенето , но всяка минута, която прекарате в изкореняване на тези досадни растения сега, ще ви спести половин час през пролетта! Почвата обикновено е достатъчно влажна през февруари, за да изкорени упорити многогодишни плевели със силни корени, като глухарчета и лапад. Едногодишните плевели ще започнат да растат като горски пожар веднага щом времето се затопли, така че се отървете от тях, докато са достатъчно малки, за да се отделят лесно от почвата.

След като границите ви са чисти, нанасянето на слой мулч ще потисне плевелите и ще ги поддържа такива. Този слой органична материя също ще запази влагата, което означава, че няма да се налага да поливате толкова често, и бавно ще разгражда почвата, за да подобри хранителните вещества и структурата ѝ.

Изберете биоразградим мулч: домашен градински компост или листна плесен са подходящи, или можете да си купите специално приготвен мулч

Разстелете слой с дебелина 5-7,5 см върху почвата, като внимавате да не го натрупвате върху растенията, тъй като това може да причини гниене. По същата причина не мулчирайте под нискорастящи почвопокривни растения .