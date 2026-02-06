Растения и дървета, които трябва задължително да подрежете през февруари

Резитбата е задача, с която не всички градинари са ентусиазирани да се заемат, но е толкова важна. Тя поддържа растенията здрави и енергични, помага ви да контролирате размера и външния вид на храстите и дърветата, може да подмлади по-старите растения и дори да стимулира растежа на цветовете и производството на плодове.

Поръсете стайните растения с канела и вижте какво ще стане

Спазването на основните правила за подрязване включва и правилното време за подрязване. Някои растения трябва да се подрязват през есента или пролетта, но други се възползват от подрязване сега, през февруари. Късната зимна резитба е чудесен начин да подготвите градината си за успех през пролетта и след това.

Това са растенията, които трябва да подрежете сега, преди да прекъсне периода на покой. Разберете кои от тях се нуждаят от подрязване и научете някои полезни съвети за най-доброто подрязване.

Някои растения изискват по-специфични стъпки за резитба, но като цяло можете да следвате тези съвети за успех:

Винаги използвайте остри, чисти ножици или резачки.

Отстранете всички повредени, болни или мъртви клони или стъбла. Отстранете издънките .

След това подрежете за форма, размер и за подмладяване на растението. Избягвайте да премахвате повече от една четвърт от растението по време на едногодишно подрязване. Има обаче някои изключения от това правило, като например при силно обрасли храсти .

Подрязвайте, за да предотвратите триенето на кръстосани клони един в друг, за да създадете желаната форма или баланс и за да пропуснете повече светлина във вътрешността на растението.

Направете разрези под ъгъл от 45 градуса точно над пъпките или възлите. Режете над пъпките, обърнати навън, за да насърчите растежа им навън, и над пъпките, обърнати навътре, за да насърчите растежа им навътре.

Растения за подрязване през февруари

След като вече разбирате основите на правилната резитба, нека да разгледаме някои от растенията, които ще се възползват от подрязване този месец.

Рози

Краят на периода на покой е идеалното време за резитба на розовите храсти , но не чакайте твърде дълго. Времето ще зависи от климата и времето. В по-топлите климатични условия можете да подрежете тези растения през януари , но за много градинари февруари е по-подходящ. Ако режете розите, когато времето е твърде студено, рискувате да им причините щети.

Също така не е желателно да чакате, докато видите значителен нов растеж. Когато му дойде времето, отстранете мъртвите и счупени клони, кръстосаните клони и издънките. Отрежете и всички по-стари, дървесни издънки. Като цяло, здравите розови храсти не се нуждаят от драстична резитба. Съсредоточете се върху най-проблемните стъбла и пъпки.

Чемшир

Въпреки че можете леко да подрязвате чемшировите си храсти през пролетта или лятото, запазете най-обилното подрязване за края на зимата. Февруари е чудесно време да подрежете тези храсти с една трета или по-малко. Правете селективни подрязвания, като следвате клоните обратно към основното стъбло и режете там. Целта е да отворите центъра на храста, за да пропуснете повече светлина и въздух.

Чемширът е идеален храст за оформяне, стига да е здрав. Оставете го да достигне гъсто, здраво състояние и след това подрежете външната страна, за да създадете официални форми с остри или заоблени ръбове.

Ябълкови и крушови дървета

Не бива да подрязвате всички видове овощни дървета в края на зимата, но можете и трябва да подрязвате ябълки и круши през февруари. Както винаги, отстранявайте мъртвите или повредени клони, но най-вече се съсредоточете върху това да осигурите повече въздух и светлина в центъра на дървото. Това ще го насърчи да произвежда повече цветове и плодове през предстоящия сезон.

За да направите това, отстранете някои от клоните от вътрешната страна и всички кръстосани клони. Направете разрези при пъпките, които са обърнати навън. Това ще насърчи новите клони да растат навън, а не към центъра на дървото. Стремете се да отрежете дървото с около една трета.