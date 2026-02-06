Растения, които може да разделите през февруари

С наближаването на пролетта има един магически времеви прозорец, който е просто идеален за създаване на нови растения. Хванете го и размножаването на свободни растения ще бъде лесна работа! Много от любимите ни многогодишни растения – от астри до ехинацея и от папрати до хости – могат да бъдат разделени в началото на пролетта и е лесно да се направи, дори ако сте начинаещ градинар, стига да го направите в правилния момент.

Този перфектен момент е лесен за разпознаване, след като знаете за какво да внимавате. Това се случва, когато земята се е размразила и е изсъхнала малко и вашите растения едва започват да се възраждат. Разделете растенията в този момент и новите растения ще реагират изключително добре, защото наскоро спящите им корени са пълни с енергия, така че бързо ще се установят в новите си домове и ще растат силно.

Като начало, можете да си направите растения безплатно! Има и много други предимства. Делението поддържа многогодишните растения жизнени и здрави, тъй като дава пространство на задръстените корени да се разпънат и да намерят храна и вода. Също така създава повече въздушен поток над земята, което може да помогне за намаляване на често срещани гъбични заболявания като плесен . Това е чудесен начин да съживите по-старите растения или да върнете обрасло растение във форма. За повечето многогодишни растения, деленето на всеки 3-5 години е разумен ход.

Какво да разделим през пролетта

Като общо правило, летните цъфтящи растения е най-добре да се разделят през пролетта (или есента), но изчакайте до лятото или есента, за да разделите пролетно цъфтящите растения.

Къснолетните и есенно цъфтящи растения са основните кандидати за ранно пролетно разделяне, като например астра (Michaelmas daisy), пчелен балсам ( Monarda ), ехинацея ( Echinacea ), флокс , рудбекия (Curly Eye Susan ) и седум ( Sum ).

Лилейниците могат да се разделят в началото на пролетта, веднага щом се появят издънки.

Хостите също реагират добре. Изчакайте, докато се появят очите (пъпките), но действайте преди листата да се развият напълно.

Ден или два преди да планирате да разделите растението, полейте го обилно. Това ще гарантира, че е напълно хидратирано, което ще намали шока от пресаждането. След това проверете почвата: трябва да разделяте само ако почвата е обработваема и не е замръзнала или подгизнала.

Всичко наред ли е? Използвайте градински вили, за да повдигнете внимателно растението от земята, като първо разрохкате почвата около него, за да запазите колкото се може повече корени непокътнати. Сега трябва да разделите растението на части, като се уверите, че всяка туфа има здравословен брой корени и поне три издънки. Най-добрият метод за разделяне зависи от вида на растението:

Декоративните треви , които са пренаселени или имат куха среда, трябва да се разделят, след като видите да се появяват нови стръкове.

Папратите се разделят най-добре, когато растението се е събудило и са се появили нови издънки.

Кокичетата могат да се разделят веднага след като са приключили с цъфтежа.

Ако буцата е голяма и влакнеста, използвайте две градински вили, разположени една до друга, за да я разделите на две части и повторете, ако е необходимо.

Ако туфата е твърде плътна за метода с две вили – може би с дървесна корона или месести корени – използвайте нож или остра лопата, за да я разрежете.

По-малките, по-рохкави бучки често могат внимателно да се разделят на по-малки части; замахването с две вилици една до друга може да бъде полезна техника.

Някои растения образуват малки разсадчета около външния си ръб, които лесно се разделят.

Засадете новите разсади веднага, на същата дълбочина, и полейте добре, за да уталожите почвата около корените им и да премахнете всички въздушни джобове.