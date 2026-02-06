9 стайни растения, които трябва да имате в дома си

Тези 9 сорта стайни растения са сравнително лесни за поддръжка и са силно препоръчвани от професионални градинари в цялата страна. Някои са стари и верни сортове, а други са с по-нови имена, но всички те имат нещо специално в себе си. Изберете правилния (или повече, кои сме ние, за да съдим?) за вашия бюджет, стил и обстановка и вижте как пространството ви става малко по-светло.

Ярка светлина:

Фикус Одри

Фикусът Одри е уникално дървесно растение, което може да достигне до 30 метра височина и няколко акра ширина в дивата природа. То обича ярка непряка слънчева светлина (която имитира пъстрата слънчева светлина, която би получило в гора) и не се нуждае от прекалено много поливане. „Красотата на Одри идва с допълнителното предимство на нейната издръжливост и умерена до ниска поддръжка“, каза Пунит Сабхарвал

Алое вера

Единственият сукулент, който попада в списъка, алоето получава звездната си сила от своята функционалност: „Не само че може да се яде, ако е събрано правилно, но успокояващият гел може да се използва за лечение на изгаряния и кожни раздразнения “, казва Кътсумпас. Той препоръчва да поставите алоето си на светло, слънчево място и да го поливате на всеки две до три седмици. Ако вашето има увиснали, кашести листа, това е знак, че е пило твърде много вода.

Монстера Делисиоса

„Монстера е растението, което според мен кара хората да се чувстват като родители“, казва пред mbg Марая Грийн , основателката на Greene Piece . Супер отличителният шарен модел на листата на монстерата я прави постоянен фаворит на феновете и най-ценното растение на Грийн в нейната колекция. „Нуждае се от достатъчно светлина, но не е нужно да е пряка“, казва тя за това как да се поддържа щастливо растението. Както повечето стайни растения, монстерата трябва да се полива само когато горният им почвен слой е сух на допир, около веднъж седмично по време на вегетационния период. Това растение е и чудесен подарък за любителите на растения.

Филодендрон Бъркин

„Тази красавица е победител“, казва Кътсумпас. „Тя обича ярка светлина и съм забелязал, че колкото по-ярка е светлината, толкова повече пъстрота (известни още като бели ивици) ще се появи по новите листа.“ Уникално жилестите листа на Бъркин също така предпочитат влажни условия, така че не се колебайте да ги пръскате от време на време.

Слаба светлина:

Сансевиерия Саюри

За всички любители на змийско растение, Sansevieria sayuri е сорт с по-светли листа, които имат почти сребрист оттенък. „Има съвсем различна цветова схема и наистина ми харесва“, казва Грийн, който напоследък вижда все повече от тези сравнително редки растения да се появяват около Бруклин. Те са също толкова издръжливи, колкото типичното змийско растение и могат да виреят при слаба светлина с относително малко вода.

Замиокулкас Замиифолиа

„Харесва ми колко див става Zamioculcas zamiifolia (растение Zamioculcas zamiifolia) с растежа си“, казва Хилтън Картър , дизайнер на растения и автор на „Диви интериори“ . „Освен това, тъмнозелената восъчна листа е издръжлива, което го прави добро растение за отглеждане в зони с висок трафик в дома ви.“ Друго растение, което вирее добре при слаба светлина, Zamioculcas zamiifolia се нуждае от поливане само на всеки няколко седмици, но някак си винаги изглежда буйно и жизнено.

Епипремнум Ауреум

Никой избор от стайни растения не би бил пълен без потос. Известен със способността си да развива дълги, буйни клонки (дори в не идеална среда), той е възнаграждаващ избор за всеки, който е начинаещ в отглеждането на растения. Този сорт, известен още като Мраморната кралица, има по-сложен модел на листата от вашия стандартен златен потос.

Папрат от богородичен косъм

Тази папрат, подходяща за домашни любимци, може да е малко капризна, но си заслужава труда. Светлозелените листа на бодливата леща обичат постоянна влага, така че не забравяйте да я поставите на влажно място в саксия с дупка на дъното, така че почвата да може често да се полива, без да се подгизва. „Никога не позволявайте почвата да изсъхне“, каза преди това Мария Файла , водеща на подкаста Bloom & Grow Radio, пред mbg , „защото тогава ще започнете да виждате как тези прекрасни, нежни дантелени листа започват да покафеняват.“