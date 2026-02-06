Как правилно да се грижите за растенията през февруари

Средата на февруари тихо добавя 40 до 80 минути дневна светлина, в зависимост от местоположението - достатъчно, за да събуди стайните растения от зимното им забавяне. Те забелязват първи, отърсвайки се от латентността с внезапни нови листа и по-жадна почва, често хващайки стопаните неподготвени, докато всичко навън все още изглежда голо.

Февруари се влачи със сиво небе и дни, които все още се усещат твърде кратки. Стайните растения прекараха най-тъмните седмици при слаба светлина, растежът им на практика спря, но в средата на февруари 10-часовият светлинен спусък започва да променя почти всичко

Растенията усещат дължината на деня чрез рецептори, разположени в листата – доста надеждни малки сензори. След като дневната светлина се удължи постоянно над 10 часа, периодът на покой може да започне да се пропуква. Познаването на това как светлината влияе върху растежа на растенията помага да се обясни защо стайните любимци внезапно пораждат нови издънки, дори когато навън е голо. Промяната настъпва бързо – северните райони набират най-много минути през февруари, докато южните места достигат прага по-рано с по-малки скокове. Януарските процедури за грижа спират да работят и е време да се променят грижите, тъй като светлината се увеличава.

Повечето стайни растения използват продължителността на деня като основен сезонен сигнал, а не температурата. След като дневната светлина достигне приблизително 10 часа, нещо се задейства вътре в тях. Активират се спящи пъпки. Метаболизмът се ускорява.

Това варира в зависимост от вида, но 10 часа е средната преломна точка за често срещани любимци като потос , филодендрони и змийсколистни растения.

Нови листни пъпки се появяват по върховете на стъблата. Малки издатини или развиващи се точки, които преди не са били там. Растежът протича бързо, след като започне - пъпката може да се превърне в пълноценен лист в рамките на няколко дни при енергично растящи растения.

Съществуващите листа изглеждат по-ярки или стоят по-изправени, тъй като производството на хлорофил се увеличава отново. Растенията, които са леко увиснали през зимата, се оживяват без промяна в поливането. Стъблата се разтягат между листните възли, създавайки видимо удължаване. Някои растения цъфтят неочаквано. Африканските теменужки и някои видове орхидеи често цъфтят от увеличаване на светлината, а не от специфични температури.

Промени в грижите, които трябва да се направят

С пробуждането на стайните ви растения, рутината ви за грижи трябва да се промени според променящите се нужди. Ето корекциите, които трябва да направите, когато светлината се завърне през февруари.

Промени в поливането

Зимните графици за поливане спират да работят, след като растежът се възобнови. Растенията в покой използват минимално количество вода. Растенията в растеж се нуждаят от много повече. Почвата, която е останала влажна две седмици през януари, може да изсъхне напълно за пет дни в края на февруари.

Проверявайте почвата на всеки няколко дни, вместо да следвате строг график. Забодете пръст на дълбочина 2,5-5 см

Не чакайте увяхване, тъй като това стресира растенията по време на ранния растеж. Увеличавайте поливането постепенно, когато се появят нови издънки. Растенията близо до южните или западните прозорци се нуждаят от по-често поливане, отколкото по-тъмните места.

Промени в торенето

Възобновете торенето веднага щом се появи нов растеж, не преди това. Подхранването на спящи растения води до разхищение на тор и може да изгори корените, които не усвояват активно хранителните вещества. Изчакайте действителното развитие на листата или набъбване на пъпките.

Започнете с течен тор с половин концентрация на всеки две седмици. Пълната концентрация може да шокира растенията, излизащи от латентност. Увеличете до нормална концентрация до март, след като растежът е енергичен

Промени в позицията на светлината

Група стайни растения седят на перваза близо до слънчев прозорец с прозрачна завеса

Прозорците, които едва са работили през декември, може да предложат твърде много светлина до края на февруари, тъй като ъгълът на слънцето се променя. Важно е да се оценят нивата на светлина за вашите стайни растения . Прозорците с южно изложение се променят от нисък ъгъл през зимата към по-директен ъгъл през пролетта. Растенията могат да изгорят от слънцето от внезапна интензивност.

Внимавайте за избеляване, кафяви петна или извити краища. Преместете чувствителните растения далеч от стъклото или добавете прозрачни завеси, за да създадете индиректна светлина . Прозорците с изложение на север може да се нуждаят от преместване на растения по-близо, за да улавят повече светлина. Сменяйте растенията всяка седмица, за да не растат накриво от насочената светлина на прозореца.