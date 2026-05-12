Как да размножите смокинята чрез резници

Размножаването чрез резници е най-разпространеният метод за смокинови дървета и обикновено се извършва в края на зимата или началото на пролетта. Хартман разделя инструкциите, както следва:

Вземете и подгответе резници от твърда дървесина: Съберете силни, едногодишни издънки от миналогодишния растеж и ги нарежете на дължина от приблизително 20 до 30 см - в идеалния случай с крайна пъпка. Спящите резници могат да се съхраняват и в найлонов плик с влажна хартиена кърпа в хладилник за няколко месеца, докато са готови за употреба. Макар и да не е абсолютно необходимо, потапянето на основата на отрязаната част в прах, течност или гел за вкореняване, съдържащ лека концентрация на ауксин хормон, може да ускори процеса на вкореняване и да подобри процента на успех.

Засадете в добре дренирана среда: След това резниците се поставят в саксия с добре дрениран субстрат. Някои хора предпочитат да използват прозрачна пластмасова чаша, съдържаща добре дрениран субстрат за саксии, за да могат да наблюдават развитието на корените.

Използвайте полудървесни резници през лятото: Резниците от смокини могат да се вземат и от нови издънки (развити през същата година), които са се втвърдили в средата или към края на лятото. Трябва да се използват същите стъпки, въпреки че резникът може да е по-къс (15 см дължина).

Поддържайте влажността на въздуха за летните резници: Създайте палатка за влажност над резника, като използвате торбичка с цип или друг материал, за да предотвратите загубата на влага. В този случай саксията или чашата с резника трябва да се държи на ярка непряка светлина, за да се избегне прекаленото нагряване. Отстраняването на всички листа от резника обикновено не възпрепятства вкореняването и може да улесни работата с него.

Вкоренените резници трябва да се обработват внимателно, докато се установят. „Резниците, отглеждани в чаши или отделни саксии, обикновено са по-лесни за работа от резниците, вкоренени в земята, или като множество в саксии, които по-късно трябва да бъдат разделени“, казва Хартман. „Ново вкоренените резници са склонни към гниене по време на фазата на разсаждане, така че е важно да се осигури достатъчно влага, но да не се преполиват.“

Те могат да бъдат пресадени в по-големи саксии или директно в земята. Въпреки това, за резници, вкоренени през пролетта, може да е полезно да продължите да ги отглеждате в саксии и да изчакате, докато растенията пораснат и се утвърдят, преди да ги засадите в земята.

„В субтропичните райони с много меки зими смокините могат да се засаждат в късна есен или през зимата“, казва Хартман. „За по-голямата част от САЩ – особено там, където силните замръзвания са често срещани – е най-добре да се изчака, докато отмине периодът за замръзване в края на пролетта.“

Смокиня, отглеждана чрез резници, обикновено може да даде плодове след една до две години и да постигне максимален добив след три до четири години, ако се грижи правилно. Това включва пълно слънце, добре дренирана почва, редовно напояване, мулч и умерено количество тор или компост.