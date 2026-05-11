Цветя, които да засадите в зеленчуковата си градина за богата реколта

Цветята не са само декоративни, те могат да бъдат и полезни. Това е особено вярно, когато става въпрос за вашата зеленчукова градина . „Засаждането на цветя редом със зеленчуци осигурява множество градинарски ползи, като например привличане на опрашители и обезкуражаване на нежелани вредители“, казва Линда Ватер, експерт по колекцията растения.

Независимо дали избирате бордюрни засаждания , каскадни цветове или изберете сорт, известен като капан, който примамва вредни насекоми далеч от вашите ценни зеленчуци, тези цветя са спътниците на вашата продукция. Тук експертите по растенията обсъждат най-добрите цветя, които да засадите във вашата зеленчукова градина, за да създадете не само по-красива, но и по-богата реколта.

Ехинацея

„Ехинацеята е чудесно растение-компаньон за взискателен клиент - домат - който често се конкурира с други цветове за хранителни вещества“, казва Ватер. „Ехинацеята няма агресивно конкурентна коренова система, така че доматите могат да се възползват от привлекателността ѝ като опрашител, без присъствието на цвета да застрашава добива им.“ Ехинацеята, известна още като ехинацея поради конусовидните си цветове, вирее в добре дренирана почва и пълно слънце и не изисква много поддръжка, след като се установи.

Лавандула

Лукът и чесънът са намерили своя съперник. „Известна с ярките си лилави цветове и успокояващ аромат, лавандулата привлича полезни опрашители като пчелите, а силният ѝ аромат действа като естествен възпиращ фактор за някои вредители, които могат да навредят на лука и чесъна“, казва Ватер. „ Лавандулата Phenomenal™ е изключително ароматна, както и годна за консумация, а отрязаните ѝ цветове са популярни допълнения към сашета и аранжировки.“ Лавандулата изисква условия за засаждане, които съответстват на тези на алиумите (пълно слънце, неутрално pH и добре дренирана почва), което ги прави хармонична и лесна за отглеждане двойка.

Розмарин

„Розмаринът е фантастично растение-компаньон за зеленчуци, предлагащо повече от просто кулинарната си полезност и аромат“, казва Ватер, която посочва като свой избор за вашата зеленчукова градина. „Въпреки че ароматните иглички на този сорт са ценени в готвенето, растението също така произвежда красиви цветове на зеленика през пролетта, добавяйки визуален интерес към бордюри, контейнери и лехи.“ Силният аромат отблъсква вредителите, които често нападат растенията от семейство Brassica, споделя експертът по градинарство, така че ги засадете с брюкселско зеле, броколи и зеле, за да се възползвате максимално от тях . Просто не забравяйте да го засадите в добре дренирана глинеста или песъчлива почва на място, което получава 6 до 8 часа пряка слънчева светлина.

Салвия

„Салвията привлича опрашители и помага за отблъскване на вредители като листни въшки, което я прави добро допълнение към домати, чушки и боб“, казва Фънк. Тя не само може да оцелее, но и всъщност да процъфтява в горещи и сухи условия, след като се е добре установила, казва тя. Засадете я на място, което е огрявано от слънце и има добре дренирана почва.

Бял равнец

Не позволявайте на нежния вид на малките цветни съцветия, които характеризират белия равнец, да ви заблуди – това е едно издръжливо многогодишно растение. Засадете го като бордюр или почвопокривно растение заедно със зелето, доматите и морковите. „Бял равнец привлича полезни насекоми като калинки и хищни бръмбари, които помагат за борба с вредители като листни въшки“, казва Фънк. Той се развива най-добре в суха, добре дренирана почва на място, осветено от слънцето.