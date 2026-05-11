Как да подхраним ягодите, когато започнат да връзват плод

Ягодите имат нужда от повече хранителни вещества точно в момента, когато започнат да образуват плодове. Ако тогава почвата е бедна или растенията са отслабнали, реколтата често остава дребна и не толкова сладка. Подходящото подхранване може да помогне на растенията да запазят силите си и да дадат по-хубави плодове. Но какво всъщност е добре да им добавите в този период?

Как да подхраним ягодите, така че да не прекалим с торенето

Защо ягодите имат нужда от подхранване при плододаване

Когато ягодите започнат да връзват плод, растенията вече не работят само за листна маса и корени. Те насочват голяма част от силите си към образуването и наливането на плодовете. Ако почвата е бедна, ако растенията са отглеждани няколко години на едно и също място или пролетта е била по-хладна и влажна, това бързо се усеща.

Плодовете остават по-дребни, узряват неравномерно, а растенията изглеждат изморени още в началото на сезона. Подхранването в този момент не трябва да е прекалено силно, но е важно да бъде навременно и добре премерено.

От кои хранителни вещества се нуждаят най-много

При плододаване ягодите имат нужда най-вече от калий, защото той подпомага наливането на плодовете, вкуса и устойчивостта на растенията. Фосфорът също е важен, особено за корените и общото развитие, но в този период не бива да се прекалява с азота. Твърде много азот може да доведе до силен растеж на листа за сметка на плодовете. Растението изглежда зелено и буйно, но реколтата не винаги е по-добра. Добре е подхранването да бъде насочено към балансирана подкрепа, а не към бързо „форсиране“. Целта е ягодите да дадат повече качествени плодове, без да се изтощят прекалено.

Кои торове са подходящи за този етап

В този етап може да използвате тор за ягоди или за плододаващи растения, в който калият е добре застъпен. Подходящи са и някои органични варианти, като добре угнил компост, биохумус или течен органичен тор, ако са приложени умерено. Важно е торът да бъде предназначен за ядливи култури и да се използва според указанията.

Ако предпочитате по-естествен подход, тънък слой компост около растенията може да подобри почвата и да даде по-плавно подхранване. Не го натрупвайте плътно върху короната на растението, защото това може да задържи излишна влага и да създаде условия за загниване.

Как да подхранвате, без да изгорите растенията

Най-важното правило е да не торите „на око“ с големи количества. Ягодите имат плитка коренова система и могат да реагират зле на прекалено силен тор. Ако използвате течен тор, разредете го точно според указанията, а при по-чувствителни растения може дори да започнете с по-слаба концентрация. Подхранвайте върху влажна почва, не върху напълно суха, защото така рискът от изгаряне на корените е по-малък. След торене полейте внимателно, без да мокрите излишно плодовете и листата. Най-добре е това да се прави сутрин или в по-хладната част на деня, когато растенията не са под силен температурен стрес.

Какво да избягвате по време на узряването на плодовете

Когато ягодите вече са започнали да зреят, избягвайте тежко торене с много азот. То може да направи растенията прекалено листни, а плодовете по-воднисти и по-податливи на загниване. Не използвайте пресен оборски тор, защото е силен, може да изгори корените и не е подходящ около плодове, които скоро ще се берат. Внимавайте и с прекаленото поливане след подхранване. Ягодите обичат равномерна влага, но не и постоянно мокра почва. Ако около плодовете има кал, застояла вода или гъста влажна листна маса, рискът от плесени и загниване се увеличава.

Как да поддържате ягодите силни до края на сезона

Подхранването е само една част от грижата. За да останат ягодите силни, отстранявайте повредени листа, поддържайте лехата чиста и следете почвата да не пресъхва напълно. Добре е плодовете да не лежат директно върху мокра почва, затова слама, сух мулч или подходяща подложка могат да помогнат.

Берете узрелите ягоди редовно, защото така растенията не хабят сили за презрели и омекнали плодове. Ако сезонът е дълъг, може да направите леко подхранване отново, но без да прекалявате. Най-добрият резултат идва от умерени грижи – достатъчно храна, равномерна влага и добра чистота около растенията.