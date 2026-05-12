Как да разберете кога чесънът е готов за прибиране

Независимо дали овкусявате картофено пюре или любимия си доматен сос , чесънът е предпочитаният зеленчук. Предлага се в два вида, твърд и мек, които могат да се засаждат през есента или пролетта - на закрито или на открито. Независимо от това какъв сорт чесън отглеждате , помолихме експерти да споделят най-добрите си съвети и трикове за прибиране на чесън, така че да имате много на разположение за употреба в кухнята.

Кога да берем чесън

Чесънът обикновено е готов за прибиране от края на юни до средата на юли. В зависимост от вида, който сте засадили, има няколко признака, които трябва да търсите, когато определяте дали луковиците ви са готови да напуснат земята.

Чесън с мек врат

Според Сара Уорнър, управител на оранжерия във фермата на университета Кейс Уестърн Резерв, зелените стъбла на сорта мек ший ще паднат, когато луковиците чесън са готови за прибиране на реколтата.

Твърд чесън

Сортът твърд нек, от друга страна, има няколко признака. Чармейн Питърс, директор на фермата в Арден, казва, че трябва да забележите, че листата пожълтяват, когато растението е близо до зрялост. След няколко седмици долните листа ще покафеняват и ще изсъхнат, докато горните листа ще останат зелени. „Това е ясен знак, че луковицата на чесъна е напълно пораснала и готова за прибиране на реколтата“, казва тя.

Важно е да не премахвате покафеняващите листа на чесновите си растения, докато растат. „Изглежда малко разхвърляно, но тези листа изпращат енергия обратно в луковицата“, казва Матю Гелдин, главен фермер във Farmscape.

Друг знак, че вашият сорт твърда шишарка е готов за прибиране на реколтата, е да обърнете внимание на чесновите стъбла, които са дълги, къдрави издънки. Когато тези стъбла започнат да се изправят, това е знак, че растението узрява. Гелдин препоръчва премахването на цветната пъпка, преди да се отвори. „Това също така насочва енергията на растението към образуването на по-голяма луковица чесън“, казва той.

Ако все още не сте сигурни дали луковицата е готова да поникне, внимателно разрохкайте почвата около нея и проверете дали е напълно оформена.

Не е нужно да чакате шест месеца за зряла реколта, за да се насладите на чесън. „Чесънът може да се събере рано, докато е още зелен – това се нарича зелен чесън и е пролетен деликатес“, казва Гелдин. „Зеленият чесън трябва да се съхранява в хладилник и може да се съхранява като зелен лук, или увит в пластмаса, или в чаша с плитка вода.“