НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 05.03.26 - Войната в Украйна и залогът за нов световен ред

Изминаха 4 години от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Наскоро Русия, Украйна и САЩ проведоха пореден кръг от мирни преговори в Женева. Приблизително по същото време десетки ракети и стотици дронове се стовариха върху украинската инфраструктура, потапяйки осем региона в хаос. Тези събития са тясно свързани: боевете в Източна Европа продължават пета година, но мирното уреждане не е по-близо, отколкото когато Тръмп започна втория си президентски мандат с обещание за бързо прекратяване на войната. Напротив, изглежда, че мирът се е отдалечил още повече.

На пръв поглед обяснението е просто: Русия и Украйна са стигнали до териториална безизходица и не са в състояние да я преодолеят. Москва настоява за пълен контрол над Донбас, по-голямата част от който вече е завладяла, както и над Запорожката атомна електроцентрала. Зеленски отказва да направи компромис и по двата въпроса, въпреки продължаващите атаки срещу уязвимата енергийна мрежа на Украйна.