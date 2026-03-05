"Дори не вярвам, че има нос между очите си": Фицо с нова атака срещу Зеленски

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че Украйна е отказала достъп на посланика на Европейския съюз до нефтопровода „Дружба“. Той е направил това изявление по време на пресконференция, предава Dennik. „Словакия няма нищо общо с войната в Украйна и не мога да приема неговата позиция. Не вярвам на президента Зеленски. Дори не вярвам, че има нос между очите си“, каза Фицо.

Словашкият премиер твърди, че разполага със сателитни снимки и че според него щетите, за които Украйна говори, не възпрепятстват транзита на петрол. „Имам сателитни снимки... Въз основа на тези снимки е абсолютно потвърдено, че там няма щети до такава степен, че да възпрепятстват доставките на петрол за Словакия, Унгария и Европа“, каза той.

Според него Словакия е предложила няколко начина за проверка на ситуацията на място. „Първо помолихме нашия посланик да отиде там. Не му беше дадено разрешение. След това посланикът на Европейския съюз в Украйна, г-жа Матернова, поиска да посети мястото. На нея също беше отказано разрешение. Предложихме също така да се сформира инспекционен екип. Президентът Зеленски ми каза, че го отхвърля. И той отхвърли подобно предложение, дори когато то беше поискано от председателя на Европейската комисия“, заяви Фицо.

Словашкият премиер обяви координация с Европейската комисия и натиск за разрешаване на инспекции и възобновяване на транзита. „Трябва да окажем натиск върху президента Зеленски да разреши инспекции на това място. И най-вече трябва да окажем допълнителен натиск, за да гарантираме, че петролът ще преминава през неговата територия“, добави той.