Какво иска да ви каже детето ви: 7 сигнала, които издават проблеми в семейството

Детето ви внезапно е станало непокорно, агресивно или затворено в себе си? Преди да търсите оправдание в "лош характер" или да си го обяснявате с възрастта, си струва да си зададете по-задълбочен въпрос какво се случва във вашето семейство.

Психологът Богдана Олиферчук обяснява защо детските изблици на гняв, тревожност или агресия често са причинени от нерешени проблеми на възрастните и как да ги забележим навреме.

Детето като огледало на семейството

„Често си мислим, че проблемите на децата са изолирани от тези на възрастните. Всъщност това не е така. В повечето случаи поведението на детето отразява случващото се в семейството или с единия от родителите“, обяснява специалистът.

С други думи, детето често се превръща в индикатор за семейния климат.

Кога „неподчинението“ е предупредителен знак

Важно е да се разбере: детето не се събужда с мисълта „да развали деня на родителите си“. Винаги има вътрешен процес зад агресията, избухванията или отдръпването.

„Много често детето е симптом на случващото се в семейството“, добавя Богдана Олиферчук.

Поведението му може да сигнализира за постоянни конфликти между родителите, емоционална откъснатост, напрегната атмосфера, нестабилност в семейството.

Децата фино усещат настроението на възрастните – не само думи, но и интонации, паузи, мълчания и напрежение във въздуха.

Развод: Как едно дете преживява загубата

Разводът е един от най-често срещаните примери. Дори „цивилизованата“ раздяла е голям стрес за детето.

„Когато единият от родителите изчезне от ежедневието, детето го преживява като истинска загуба“, обяснява психологът.

Възможните сигнали от страна на детето са тревожност, регресия в поведението (желание да спи с родителите), страх от самотата, сълзи без видима причина. Това е така нареченият страх от загуба на любим човек и детските фантазии често са по-страшни от реалността.

„Заради мен е“: Вината на детето

Особено трудно е, когато конфликтите са скрити. Детето може да мисли егоцентрично и да реши, че причината за проблемите е то. Фрази, които децата често си мислят, но не казват „Сигурно съм се държал лошо“, „Ако бях учил по-добре, татко нямаше да си тръгне“, „Моя е вината, че мама плаче“. Тези мисли пораждат негативни емоции, които детето обикновено изпитва само.

Когато детето поеме ролята на възрастен

Дете, въвлечено в конфликт между родители, може да се опита да ги помири, да контролира думите и емоциите на възрастните. Това прекомерно напрежение често се проявява физически: стомашни болки, главоболие, чести настинки.

Агресия или изолация - две страни на една и съща монета

Поведението на детето е начин за справяне със стреса. Някои хора се отдръпват, други активно протестират. Активната реакция понякога е дори по-здравословна от мълчаливата.

Училище, детска градина и „огледалният ефект“

Напрежението може да бъде в двете посоки. Критиката или тормозът в училище се връщат вкъщи, а семейният стрес се проявява в училище. Детето винаги „показва“ проблеми и това е сигнал за родителите.

Цялостният подход е ключът към промяната

„Проблемите на децата често са семейни проблеми. Важно е да се погледне по-дълбоко, отвъд симптомите“, подчертава психологът.

Експертът съветва да не подценявате промените в поведението на детето си, да му задавате често въпроса: „Какво чувстваш?“, да му обяснявате събитията с прости думи и да не го въвличате в конфликти.

Важно! Консултирайте се с психолог, ако поведението на детето ви се е променило драстично. Детето не е проблемът, то е огледало на семейната система. Неговите емоции са сигнал, който трябва да бъде чут. Най-доброто, което родителите могат да направят, е да не търсят виновните, а да слушат и подкрепят.

