Какво се случва в тялото, ако пиете чай от дафинов лист на гладно в продължение на три дни?

Той добавя минимално количество калории към храната ви, като същевременно увеличава количеството фибри, витамини, минерали и антиоксиданти .

Някои забележителни ползи за здравето от дафиновия лист включват:

Здраве на имунната система. Дафиновият лист е добър източник на витамин А, витамин B6 и витамин C. Известно е, че всички тези витамини поддържат здрава имунна система.

Подпомага храносмилането. Чаят от дафинов лист може да помогне за облекчаване на пристъпи на разстроен стомах. Чаят е и много ароматен, което може да помогне за облекчаване на налягането в синусите или запушения нос.

Намалява рисковите фактори за диабет тип 2. Две малки проучвания показват, че приемът на капсули от смлян дафинов лист или пиенето на чай, приготвен от турски дафинов лист, може да понижи нивата на кръвната захар. Едното от проучванията обаче е малко, а другото е тествало дафинови листа върху здрави доброволци, а не върху хора с диабет.

Дафиновият лист е добър източник на витамин А, витамин С , витамин В6, калций, желязо и манган.

Една натрошена супена лъжица дафинов лист съдържа:

5,5 калории

Протеин: 0,1 г

Мазнини: 0,1 г

Въглехидрати: 1,3 г

Дафиновите листа също съдържат малки количества от много витамини и минерали. Най-разпространени са:

Калций

Мед

Желязо

Магнезий

Манган

Витамин А

Витамин B6

Витамин С

Рибофлавин

Цинк

Дафиновият лист не е просто подправка, но и сериозен съюзник на дихателната система . Благодарение на цинеола, тази напитка действа като естествен муколитик, който разрежда слузта, намалява възпалението на бронхите и улеснява отхрачването.

Процес на почистване по дни

Ден 1: Отделя се слуз. Може да кашляте повече от обикновено, което е знак, че белите ви дробове се прочистват.

Ден втори: Дишането става значително по-дълбоко.

Трети ден: Налягането в гърдите обикновено изчезва напълно.

Правилната подготовка е ключова

За да извлечете максимума от лечебните масла, следвайте тази процедура:

– Накъсайте три големи сушени дафинови листа на по-малки парченца.

– Налейте 250 мл вода и я оставете да заври.

– След като водата заври, свалете я от котлона и покрийте.

– Оставете да престои точно 10 минути (не повече).

– Прецедете и изпийте напитката, след като леко се охлади, за предпочитане на гладно преди сутрешното си кафе. По желание добавете мед и лимон.

Допълнителни предимства и предпазни мерки

Освен че помага на дихателните пътища, този чай намалява подуването на корема, има лек седативен ефект и помага при болки в ставите. Внимавайте обаче: не се препоръчва за бременни жени, тъй като може да предизвика контракции, както и за малки деца без консултация с лекар. Също така не бива да превишавате дозата от две чаши на ден.

Важна забележка: Използвайте сушени дафинови листа, тъй като те съдържат по-концентрирани масла. Винаги приготвяйте чая пресен, тъй като той губи лечебните си свойства, ако престои. Лечението трябва да продължи от три до пет дни, след което е необходима почивка от поне една седмица.