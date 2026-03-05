Тръмп: Когато луди хора имат ядрени оръжия, стават лоши неща (ВИДЕО)

Доналд Тръмп отново защити решението си за удари по Иран.. „Ако не бяхме атакували с бомбардировачи Б-2 преди няколко месеца, те щяха да имат ядрено оръжие. Когато луди хора имат ядрени оръжия, стават лоши неща. Сега сме в много добра позиция и продължаваме напред. Това е нагледен пример на военната ни мощ и съм много горд с някои от хората в тази стая“, заяви Тръмп.
„Ако не бяхме ударили първи, те щяха да ударят Израел“, каза още американският президент.
„Иран е държава, която беше без контрол. Те атакуваха редица страни, дори свои съюзници“, добави Тръмп.
„Техните лидери изчезват бързо, изглежда, че никой вече не иска да е лидер“, добави той.
Тръмп оцени и операцията по десетобалната система дотук. „Някой ме попита как ще оценя от 1 до 10 нашата армия, аз казах 15, ние имаме най-великите военни“, каза той.
"Защитаваме всеки сантиметър от НАТО"
"НАТО се грижи да защитаваме всеки сантиметър от територията на Алианса на 360 градуса. Видяхте това тази сутрин, когато дойде новината, че ракета, насочена към Турция и потенциално засягаща интересите на САЩ в Турция, е била унищожена от противоракетните системи на НАТО. Така че това работи", зааяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте.
"Иран беше един от ключовите поддръжници на руската военна офанзива срещу Украйна чрез тези оръжия за унищожение — тези дронове „Шахед“ — и фактът, че сега Иран се изправя пред пълномащабното настъпление на Израел и САЩ, също ще намали тяхната способност да изнасят своя хаос дори до Русия и следователно до Украйна", обяви още Рюте.
Израел с удари и по Ливан
Трима души загинаха и шестима бяха ранени при два израелски въздушни удара по превозни средства на магистралата към летището на Бейрут в сряда вечер, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитиран от БГНЕС.
Израелската армия потвърди, че е атакувала двама души в района на Бейрут, без да предоставя допълнителни подробности. Ударите са в рамките на третия пореден ден на израелски бомбардировки в Ливан в отговор на подновените атаки на Хизбула, след като групировката се включи в конфликта в понеделник.
