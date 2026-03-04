Любопитно:

Марко Рубио: Атаките срещу Турция са неприемливи

04 март 2026, 23:00 часа
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се свърза в сряда с турския външен министър Хакан Фидан, за да осъди като „неприемливи" атаките срещу суверенната територия на Турция, след като НАТО свали иранска ракета, навлязла в турското въздушно пространство. Рубио обеща „пълна подкрепа от страна на Съединените щати", съобщи говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Турски служител бе заявил по-рано, че ракетата не е била насочена към Турция, а се е отклонила от курса си - целта й е била военна база в Кипър. Инцидентът провокира остра реакция от Анкара, която извика иранския посланик, и от НАТО, осъдил нарушението на въздушното пространство на съюзник.

