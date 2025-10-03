Как да се отървете бързо и ефективно от охлювите в градината?

С по-ниските температури в началото на октомври и увеличени валежи се очаква истински бум на охлюви в градините. Но градинарите с опит знаят чудесен метод за контролиране и отблъскване на голи охлюви, преди да започнат да увреждат растенията им. Според изданието Mirror, разтворимото кафе е всичко, от което се нуждаете.

Бърз и ефективен метод за борба с охлювите

„Евтината утайка от кафе не е просто чудесен начин да започнете сутринта си; тя може да даде тласък на растежа на всичко в градината ви. Кофеинът е токсичен за охлювите и голи охлюви, а някои градинарски експерти го смятат за най-добрия начин за борба с вредителите“, се казва в статията.

В същото време експертите предупреждават, че кафето е болезнен начин за убиване на охлюви, така че не бива да разсипвате утайка от кафе върху тях.

„Вместо това, просто поръсете утайка от кафе върху почвата и около повдигнати лехи или контейнери по време на сухо, слънчево време и когато вали, охлювите няма да прекосят кафето, като по този начин ще защитите вашите градински култури“, съветва изданието.

По-специално, проучвания показват, че утайката от кафе намалява популациите на охлюви и голи охлюви с 50-90%. Освен това, кафето не вреди на вашите растения; всъщност, то насърчава растежа им.

Утайката от кафе съдържа химикал, наречен алкалоид, който е токсичен за охлювите. Когато охлювите погълнат утайка от кафе, те страдат от тежка дехидратация и в крайна сметка умират. Поради тези причини охлювите ще избягват местата, където е поръсена утайка от кафе.

Най-ефективният и безопасен начин за борба с тези вредители за почвата и другите растения е да ги съберете и унищожите (изгорите). За да контролирате охлювите по дърветата, можете да изградите лепкави капани около ствола. Тези капани използват специално лепило с добавки на базата на железен фосфат.

Капани за охлюви могат да се направят с помощта на влажни картонени листове, дъски или саксии, където мекотелите могат да се скрият от слънчевата светлина през деня. След като вредителите бъдат събрани, те могат да бъдат унищожени.

За да привлечете охлюви и голи охлюви, поставете стръв в контейнери близо до капаните. Това могат да бъдат ферментирали млечни продукти или мая. Можете обаче спокойно да поръсите доломитово брашно под капаните – то е пагубно за охлювите, но не вреди на почвата.

