Как да се отървете от листните въшки само за 1 ден: Евтин метод, който наистина работи

Когато листата внезапно се покрият с лепкав филм и пъпките спрат да се отварят, градинарите започват да търсят причината. И най-често виновникът са листните въшки - малко насекомо, което се размножава с тревожна скорост. Има различни начини за борба с него, но един метод се откроява със своята простота и достъпност. Той не изисква химикали, не вреди на растенията и е подходящ дори за стайни цветя.

Ефектвен и евтин разтор за борба с листните въшки

Става въпрос за разтвор със сапун за пране. Приготвя се от топла вода и настърган сапун, като се разбърква старателно до гладка смес. Получената течност се напръсква върху засегнатите места, като се обръща внимание на долната страна на листата. Само след няколко часа листните въшки губят активност и спират да се хранят.

Сапуненият филм пречи на дишането на насекомите и им пречи да се прикрепят към растенията. В същото време самото растение не страда и продължава да се развива. Повторното третиране след 24 часа затвърждава резултата и предотвратява повторна инфекция. Продуктът е особено ефективен при топло време.

Някои градинари добавят малко дървесна пепел или чесън към разтвора. Това засилва ефекта и отблъсква появата на нови вредители. Важно е третирането да се извършва сутрин или вечер, за да се избегне слънчево изгаряне. Също така е добре да се избягва попадането на разтвора върху цветята. След процедурата листата могат да се измият с чиста вода, за да се отстранят остатъците от сапун. Това важи особено за декоративните растения.

Методът е подходящ за рози, домати, краставици и дори стайни фикуси. Той е тестван от десетилетия и не изисква никакви разходи.

Още народни методи за борба с листните въшки

100 гр счукани глави чесън трябва да се запарят в 1 литър вода в продължение на 48 часа, след което запарката трябва да се филтрира. Това е един от най-ефективните методи за борба с листните въшки.

Инфузия на пепел за борба с листни въшки. Смесете чаша дървесна пепел в 5 литра вода, оставете да престои 12 часа, след което напръскайте засегнатите лехи.

Смес от сапун и сода. Добавете 1/4 от парче сапун за пране, настърган на ренде, и 1 супена лъжица калцинирана сода към 1 литър топла вода. Ако използвате само сода, без сапун, тя бързо ще се отмие под въздействието на валежите и съставът ще трябва да се нанесе отново.

