Размножаване на овощни дървета чрез присаждане

Няколко метода за размножаване на овощни дървета? Защо просто не засадим семена? Причината е, че семената на всеки плод ще дадат плодни дървета, но е малко вероятно плодът да е идентичен с родителското дърво. Ще бъде ли годен за консумация плод? Вероятно, но просто няма да е същият като плода, от който е израснал. Ето защо описваме четири начина за размножаване на овощно дърво за безкраен източник на вкусни продукти.

Не всички методи са приложими за всички видове овощни дървета. Методите за размножаване, които разглеждаме, и плодовете, които са най-подходящи за тях, включват резници, най-подходящи за овощни храсти като боровинки и къпини, и някои дървета като смокини и черници. Присаждането, най-широко използваният метод за размножаване при овощните дървета, работи добре при ябълки, круши, костилкови плодове и цитрусови дървета. Пъпкуването може да се използва при всяко широколистно овощно дърво, отглеждано в умерения пояс. Въздушното наслояване може да се използва при повечето овощни дървета, особено подходящо е за цитрусови плодове и авокадо и често се използва при тропически плодове.

Няколко предупреждения важат за всички методи. Уверете се, че цялото оборудване, използвано в процесите на размножаване, е чисто и дезинфекцирано. Всички инструменти за рязане трябва да са остри. Специални инструменти за присаждане се предлагат в търговската мрежа. Не позволявайте на частите на дърветата да изсъхнат по време на процесите на размножаване. Имайте предвид, че овощните дървета може да са патентовани, което означава, че размножаването им може да ви причини правни главоболия . Нека разгледаме подробно всеки от методите за размножаване.

Размножаване на овощни храсти и дървета чрез резници

Методът на размножаване с резници е може би най-познатата ви техника, защото е по същество същият като размножаването чрез резници на всяко растение. За овощните дървета можете да събирате резници от мека, полутвърда и твърда дървесина от вашите овощни дървета, като най-добре е да се берат сутрин и през пролетта, когато се появи нов растеж. Събирайте стъблата от твърда дървесина само когато дърветата са в латентен стадий. Резниците трябва да са с дължина 10-15 см и да се режат диагонално. Засадете бързо, за да избегнете изсъхване. След като направите прорези от 2,5-5 см в стъблата на твърда и полутвърда дървесина (не е необходимо за мека дървесина), ще потопите стъблата в хормон за вкореняване и ще ги забодете в саксия, безпочвена хранителна среда, като перлит или вермикулит.

Поставете найлонов плик с няколко изрязани дупки върху резника за парников ефект, но сваляйте плика за кратко всеки ден, за да осигурите на резника аерация. Нагревателна подложка с температура от 21 градуса по Целзий под саксиите ще насърчи по-бързия растеж на корените, но повечето резници ще се развиват добре и при температурен диапазон от 15 до 18 градуса по Целзий. Корените трябва да се появят след 3-6 седмици. След като корените са добре утвърдени (на около 3 месеца), пресадете ги в богата на хранителни вещества почва. Внимавайте с деликатни корени, докато пресаждате.

Някои експерти смятат, че използването на резници за размножаване на овощни дървета е предизвикателство, до голяма степен защото корените не винаги се установяват добре, тъй като резниците може да насочват енергията си към издънките. Ето защо е най-добре да изберете овощни дървета и храсти, които можете да отглеждате от резници , като например цариградско грозде и бъз. Също така е добра идея да вкорените повече резници, отколкото са ви необходими, в случай че някои не се прихванат.

Размножаване на овощни дървета чрез присаждане

Присаждането е процес на съединяване на две вегетативни части на дървото с цел сливането им в едно растение, като по този начин се получат характеристиките и на двете части. По същество техниката на присаждане изисква да се направят разрези в две части на дървото, след което да се съединят с тиксо. Присадените части се състоят от подложка (за долната, кореноносна част) и издънка, резник от младо дърво.

Въпреки че подложката не е необходимо да е от същия сорт като издънката, в идеалния случай тя трябва да е от същия вид. Съществуват няколко техники за присаждане, като например присаждане с цепка и език, присаждане с цепка, присаждане с кора, присаждане с трион (известно още като присаждане с прорез), присаждане с четири клапи и присаждане с страничен фурнир; можете да научите подробности за тези методи в нашето ръководство за начинаещи за присаждане на овощни дървета (и често срещани грешки, които трябва да се избягват).

Един от начините за присаждане, за който се твърди, че е подходящ за начинаещи, е присаждането на пейка, което не е техника, а по-скоро включва специфична обстановка (на закрито), време (късна зима или ранна пролет) и вид подложка и издънки (в покой). Ще ви трябват едногодишни издънки на издънки с диаметър, близък до диаметъра на вашата подложка. Присаждащите на пейка често използват техниката на „камшик и език“, за да направят съвпадащи разрези в двете части.

Съединяването на отрязаните зони на двете части с тиксо също предпазва връзката от изсъхване. Маскираща лента е подходяща, но лентата, специално предназначена за присаждане, е най-добра. Присадъчен восък и гумени ленти са варианти за запечатване на съединението и прилагане на допълнителен натиск, за да се предотврати изместването на частите. Съхранявайте присадените дървета във влажни, отлежали дървени стърготини до 10 дни, тъй като около раната се образува мазолест. Дърветата може да се нуждаят от до две години, за да заздравеят и да станат готови за засаждане в овощна градина. Междувременно те могат да бъдат засадени в градината.