Издръжливи вечнозелени растения за декорация на открито, които ще издържат дълго

Зимата може да бъде студена и мрачна, което е част от причината празниците да предлагат добре дошло облекчение. През най-мрачните месеци на годината хора по целия свят окачват лампички, пеят песни и създават празнично настроение. Но коледният сезон не би бил завършен без вечнозелените растения, които са се превърнали в негова запазена марка. Има иглолистно растение за всяка част на страната и макар че може да се наложи да потърсите подходящото за вашия двор, ще бъдете благодарни за аромата и цвета, които те добавят, когато настъпят празниците.

За да повдигнете празничния дух, можете да използвате остатъци от вечнозелените си растения, като например зимна боровинка, английски бръшлян, чемшир и норвежки смърч, за да направите венци, гирлянди и централни декорации. Те са чудесни за добавяне на празнична естетика към екстериора на дома ви. В крайна сметка ще изсъхнат, но са ви необходими само за няколко седмици, за да допълнят празничния ви сезон. Препоръчваме ви да си налеете чаша яйчен пух и да пуснете няколко коледни филма, докато работите по тези декорации. Можете също така да засадите широколистни дървета около дома си и да ги покриете със светлини.

Южната магнолия (Magnolia grandiflora) е родом от южната част на Съединените щати, но расте в зони на издръжливост от 6 до 10 на USDA. Това магнолиево дърво е много лесно за грижи и се отличава с красиви, големи, лъскави листа с пухкава долна страна. Няма да можете да включите цветовете му в коледната си декорация, тъй като цъфтят от края на зимата, но листата са отлични за използване във венец, който да окачите на вратата си. Те издържат няколко месеца след отрязване. Можете дори да опитате да пъхнете листата в коледната си елха, за да ѝ придадете уникална, многопластова естетика.

Розмарин

Розмаринът (Salvia rosemarinus) предлага сладък аромат, който напомня за празниците у дома със семейството, където първокласни ребра се пекат във фурната, Този вечнозелен храст има игловидни листа и сини, бели или розови пъпки. Розмаринът е отлична билка за използване в домашно приготвени венци, защото запазва аромата и свежия си вид за дълго време, посрещайки посетителите на вратата ви с празнично настроение.

Планински пипер

Планинският пипер (Tasmannia lanceolata) е вечнозелен храст. Растението произхожда от Тасмания, най-южния щат на Австралия. Въпреки че това растение е родом от умерените дъждовни гори, то остава зелено през цялата година. Планинският пипер има малки и лъскави листа с червеникав оттенък, които би трябвало да издържат няколко седмици като отрязана зеленина. Червените стъбла ги допълват красиво, което ги прави перфектната цветова схема за празничен венец или гирлянд на открито. Кестенявите до черни плодове, които се появяват през есента и зимата, допринасят за естетиката.

Японски холи

Ilex crenata , или японският холи, има тъмна, гъста, зелена листа, която остава зелена през цялата година. Ще откриете също, че ефектните черни плодове на това растение го правят отлично за пълнене на венец или гарниране на чорап, който можете да окачите на вратата си.

Снежна ягода

Понякога е хубаво да се сравнят червените плодове на холи с белите плодове на Symphoricarpos albus, или снежна ягода. Като широколистен вид, това растение ще загуби листата си през зимата, но след като отрежете няколко клона, плодовете могат да останат няколко седмици, което ги прави идеални за украса на венци за открито. Ако увиете подарък с канап, можете да пъхнете клонка снежна ягода в него.